كتب سماحة الشيخ محمود عكاوي شيخ القراء – بيروت "خواطر رمضانية" لـ"لبنان 24":

ما أسرع ما عادت الأيّام، ورجعت الذّكريات، وقطار الزّمن يجري بسرعة غريبة دون توقّف، وها هو موسم البشائر يَهِلُّ ويَطِلُّ علينا من جديد، فرضه الرّحمن علينا ليُزيل الهمّ والبلوى، ويهب لنا النّور والتقوى.



وليسلم صومنا ويكون خالصاً لله تعالى. لا بدّ أن يتحقّق أمران اثنين خلال صومنا:1 - صوم الجسد عن الطّعام والشّراب.2 - وصوم النّفس عن المنكر والحرام.وكلّ ذلك بُغية رضا الله العليم العلّام. ليكُن صومك أخي المسلم بالفعل لا بالكلام، فسدرة المنتهى لا تُنال بالأحلام، ولكن تُنال بالبرِّ والقيام، وإفشاء السّلام، وإطعام الطّعام، والصّلاة باللّيل والنّاس نِيام، وغضّ البصر وحفظ اللّسان، وعون الفقراء والمساكين والأيتام.ليكُن صومنا مراقبة لله تعالى في كلّ خصال الخير التي سنفعلها في شهر الخير، فبدل الانشغال بالهمّ والبلوى التي تُحيط بنا، فلنقبل على شهر رمضان بالتّوبة والإنابة والاستغفار. لأنّ الصّوم يُقوّي الإرادة ويُزيل الهمّ ويرفع صاحبه درجات العُلا.قال صلّى الله عليه وسلّم " من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدّم من ذنبه ... ".يـــا ربّ عبـدك قــد أتـــاك وقـد أســاء وقـد هفـــــــــاقــد جـــاء يكسـوه الحيـــاء من سوء ما قد أسلفاحمل الذّنوب على الذّنـو ب المــوبقـــات وأسـرفـــــاوقد استجار بجود عفوك مـن عقـابـــك مـلـحفــــــاأيّها الصّائم عليك أن تتيقّن وتَجزُم بلا شكّ أن لك داراً غير هذه الدّار ومعاداً له خُلقت وأن هذه الدّار طريق إلى ذلك المعاد، ومن رحمة الله تعالى بعباده هيّئ لهم مواسم الخير للاستعداد لتلك الدّار، ومن هذه المواسم شهر رمضان المبارك الذي تجتمع فيه كلّ الخيرات من صيام، وقيام، وصلاة، وتلاوة القرآن، وذكر، وصدقة، وزكاة، ورحمة، ومواساة للفقير والمسكين والمحتاج وذي الحاجة.شهر يحوي من الفضائل قلّ ما تجدها في عبادة أخرى. ولأنّ شهر رمضان هو شهر القرآن، فنزول القرآن فيه رفع منزلة الصّيام ومنزلة هذا الشّهر. قال صلّى الله عليه وسلّم " اقرؤوا القرآن فإنّه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه" .وما نزول جبريل لملقاة النّبي في شهر رمضان كلّ ليلة يدراسة القرآن إلّا دليل على استحباب الإكثار من تلاوة وقراءة القرآن.قال صلّى الله عليه وسلّم " القرآن شافعٌ مُشفّع وماحِلٌ مصدَّق من جعله إمامه قاده إلى الجنّة ومن جعله خلفه ساقه إلى النّار " .وإليك هذا البرنامج واحرص على العمل به في شهر رمضان، يوجد في اليوم 1440 دقيقة، لو خصّصت منها 20 دقائق فقط لتلاوة القرآن فستختم القرآن كلّ شهر وإن زِدت فهو خير لك، ألا يستحِقّ القرآن هذه الدّقائق؟وانظر بعد ذلك كيف سيُبارك الله لك فيما تبقّى من 1420 دقيقة.ولا تنسى أخي الصّائم أنّ الأعمال مُضاعفة في شهر رمضان.يقول لله تعالى في الحديث القُدسيّ: ( الصّومُ لي وأنّا أجزِي بِهِ).وقال صلّى الله عليه وسلّم " الصّيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة: يقول الصّيام ربّ منعتُهُ الطّعام والشّهوات في النّهار فشفّعني فيه، ويقول القرآن منعتُهُ النّوم باللّيل فشفّعني فيه، فيُشفَّعان".اللهمّ اجعلنا من أهل القرآن وأهل الصّيام.والحمد لله ربّ العالمين.