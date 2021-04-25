القُرآنُ الكَريم رسَائِلُ اللهِ إلينا

كتب رئيس محكمة البيرة الشرعية القاضي بلال حمود لـ"لبنان24":

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين , والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيّدِ الأوّلينَ والآخرين , وعلى آلهِ وصَحبهِ وأتباعهِ أجمعين إلى يومِ الدّين , وبعدُ :



ما مِن ريبٍ أنَّ أروعَ ما في شَهرِ رمضَانَ هو الصِّيام ، وما مِن ارتيابٍ أنَّ أجودَ فاكهتهِ هيَ صلاةُ التراويحِ وكذا القيام ، وما مِن توهُّمٍ أنَّ أفضلَ بسَاتينهِ هيَ مَسَاجدُ اللهِ بيوتُ الرَّحمن ، ومَا مِن التباسٍ أنَّ أحسَنَ عِطرهِ هوَ تلاوةُ القرآن ، فهو شهرُ النّفوسِ السَّخيَّة والأكُفّ النّدية , ولقد جَعلَ المولى تباركَ وتعالى هذا الشَّهرَ العظيمَ مُقترناً بالقُرآنِ الكريمَ فقال جلَّ شأنُه :{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ}.وإنَّ منَ الواجبِ عَلى مَن أكرمَهُ اللهُ تباركَ وتعالى بإدراكِ هذا الشَّهرِ العظيمِ وبُلوغهِ أن يغتنمَ خيراتِه , ويظفرَ ببرَكاته , ويحظَى بمنَحِهِ وجَوائزهِ , ويكونَ ممّن يحصلُ على هداياهُ وأُعطِياته , ويجاهدَ نفسهُ مجاهدةً تامةً كي يفوزَ فيهِ بالرَّحمةِ والعفوِ والغُفران والعتقِ من لظَى النيران .ولقد جاءَنا رمضَانُ في عامِنا هذا المشحونِ بالكَوارثِ والمعضِلاتِ على كافّةِ المستوياتِ : العامّةِ والخاصَّة , والظّاهرةِ والباطِنة , بلهَ ما نراهُ جليّاً من المخَالفاتِ والاعتِداءاتِ وحالةِ المجونِ التي سَيطَرت على الكبارِ والصّغارِ معاً , فكانَ البُعدُ عنِ اللهِ تعالى سيّدَ الموقفِ , وبالتالي تَبدّلَ وتشوَّهَ كلُّ شيءٍ في حياتنا , حتى طعمُ الماءِ العذبِ تغيّرَ وتلوّن , فضلاً عن تقلُّبِ وتأسُّنِ كثيرٍ من الأعرافِ والعاداتِ النبيلةِ الموروثةِ , وكأن قَد أمسَى كلُّ أحدٍ لا أحد , في مشهدٍ مأساويٍّ عَبَثيٍّ عرَّى واقعنا , وأصبَحنا نعيشُ في فوضَى مُزدحمَةٍ بالشّوائبِ والأغيارِ , والملكُ للهِ الواحدِ القهّار , قال اللهُ تعالى :{وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ}.وحَرِيٌّ بالمؤمنِ الصَّائمِ القائمِ في شَهرِ القُرآنِ المباركِ أن يُدرِكَ مَواطن العِلَلِ والخلَلِ الذي يعيشُه , ويسعَى إلى إصلاحِ كلِّ ذلكَ بالعِلاجِ النافِع الماتعِ , ويتدبَّرَ أكبرَ رسَائلِ المولى الجليلِ إليه , ويتفكَّرَ بآياتهِ وكلمَاتهِ وحُروفهِ بل وحَرَكاتهِ وسَكَناته ؛ حيثُ يجدُ المتدَبِّرُ في كلِّ كلمةٍ منهُ رِسَالةً جديدةً منَ الخالقِ إليه , وحَلّاً لكلِّ المشكِلاتِ والمعضِلاتِ التي تمرُّ بهِ في حياتهِ ومَعَاشِه :" فِيهِ نَبَأُ مَا كان قَبْلَكُمْ ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ ", وينضَافُ إلى ذَلكَ كونهُ مَنبعُ الفضَائلِ وعظيمِ الأخلاق وسبَبٌ لكلِّ خيرٍ في هاتهِ الأُمَّة , وتركُهُ والابتعادُ عنهُ سبَبٌ لكلِّ عُقوبةٍ تحِلُّ في هذهِ الأُمّة : وإنَّ لهُ لحلاوَة , وإنَّ عليهِ لطَلاوَة , وإنَّهُ أعلاهُ لمُثمِر , وإنَّ أسفَلهُ لمُغدِق ، وإنه ليَحطِمُ ما تحتَه , وإنَّهُ ليَعلو ولا يُعلى عليه .وإنَّ أشدَّ أنواعِ الدَّغَلِ الذي نراهُ مُتفشِّياً في زَماننا , بينَ كبارِنا وصِغارنا : هَجرُ القرآنِ الكريم والبُعد عنهُ , فلو نزلَ أحدُنا إلى أرضِ الواقِع وخَاطبَ مُعظَمَ شبابِ اليومِ ؛ وَجدَهُم يعرفونَ ويحفظونَ أسماءَ الفنانينَ والفناناتِ الأحياءِ منهُم والأمواتِ أكثرَ مِن أسماءِ من معرفتهم وحفظِهم لأسماءِ سُورِ المصحَفِ الشّريف !!!.ولا ينبغي ولا يليقُ بالمجتمعِ الإسلاميِّ بَتلاً أن يهجُرَ القرآنَ الكريم , بل وينبغي عليهِ التخلُّصَ من كافّةِ أنواعِ الهجرِ الخمسَةِ التي فنَّدها الإمامُ ابنُ القيم رحمهُ اللهُ حيثُ قال : هجرُ القرآنِ أنواع : هجرُ سماعهِ والإيمانِ بهِ والإصغاءِ إليه , وهجرُ العملِ بهِ والوقوفِ عندَ حلالهِ وحَرامهِ , وهجرُ تحكيمهِ والتَّحَاكُم إليه , وهَجرُ تدبُّرهِ وتفهُّمهِ ومَعرفة ما أرادَ المتكلِّم بهِ منه , وهجرُ الاستشفاءِ والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها , وكلُّ هذا داخلٌ في قولهِ تعَالى :{وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا}.مِن هُنا وجَبَ علينا لِزاماً دَعوةَ جميعِ المؤمنينَ في شَهرِ القرآنِ الكريمِ أن يكونَ لكلِّ واحدٍ منهمُِ معَ الذِّكرِ الحكيمِ أحوالاً منَ الأورادِ : نظراً وسَماعاً وتلاوةً وحفظاً وتدَبُّراً وعَملاً ودَعوةً على النحوِ الصَّحيحِ الرَّجيح , لعلَّ المولى الكريمَ بذلكَ يُغيّرُ واقعَنا , وينصُرَنا على مَن عادانا مِن شَياطينِ الإنسِ والجنّ معاً , وينتشِلنا منَ الضّررِ الحائقِ الماحقِ ومن حَالةِ الضّياعِ التي تُسَيطِرُ على حَياتنا ومعَاشِنا .ولقَد ذاعَ وشَاعَ بأنَّهُ سادَ مَن كانَ قَبلنا بحُسنِ إسلامِهِم , والتزامِهم بنَهجِ إيمانهم , وتدَبُّرِهم لكَلامِ ربهم , وكأنِّي بسَيِّد التابعينَ الحسن البَصري رحمهُ اللهُ تعالى وهوَ يصفُ حالَ الأوائلِ معَ القُرآن الكريم قائلاً :" إنَّ مَن كانَ قَبلكُم رأَوا القرآنَ رسَائلَ من ربّهِم ، فكانوا يتدبّرونَها بالليلِ ويُنفّذونَها بالنّهار ".وفي المحصِّلة : لا بُدَّ منَ القولِ بأنهُ بقَدرِ إقبَالنا عَلى القُرآنِ الكريمِ يكونُ إقبالُ اللهِ تعالى عَلينا , وكذا بقَدرِ إعراضِنا عنهُ يكونُ إعراضُ اللهِ تعَالى عنا , وإنما يكونُ حظُّنا من جنةِ النّعيمِ بقدرِ حظِّنا منَ القُرآنِ العَظيم , فقَد قالَ صلَّى اللهُ تعالى عليهِ وآلهِ وصَحبهِ وسَلَّم :« يُقالُ لصَاحبِ القُرآن : اقَرأ , وارقَ , ورتِّل كما كنتَ تُرتّل في الدنيا , فإنّ مَنزلتكَ عندَ آخرِ آيةٍ تَقرؤُها ».اللهُمَّ ارحَمنَا بالقُرآنِ العَظيمِ واجعَلهُ لنا إمَاماً ونوراً وهَدًى ورَحمَة , وارزُقنا تلاوَتَهُ آناءَ اللّيلِ وأَطرافَ النَّهارِ عَلى الوَجهِ الذي يُرضيكَ عنّا , ووفِّقنا للعَملِ بأوامرِه واجتنابِ نواهيهِ في جميعِ أقوالِنا وأعمَالنا وأحوَالنا , إنكَ سميعٌ مجيب .