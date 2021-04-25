القُرآنُ الكَريم رسَائِلُ اللهِ إلينا

كتب رئيس محكمة البيرة الشرعية القاضي بلال حمود لـ"لبنان24":
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين , والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيّدِ الأوّلينَ والآخرين , وعلى آلهِ وصَحبهِ وأتباعهِ أجمعين إلى يومِ الدّين , وبعدُ :
ما مِن ريبٍ أنَّ أروعَ ما في شَهرِ رمضَانَ هو الصِّيام ، وما مِن ارتيابٍ أنَّ أجودَ فاكهتهِ هيَ صلاةُ التراويحِ وكذا القيام ، وما مِن توهُّمٍ أنَّ أفضلَ بسَاتينهِ هيَ مَسَاجدُ اللهِ بيوتُ الرَّحمن ، ومَا مِن التباسٍ أنَّ أحسَنَ عِطرهِ هوَ تلاوةُ القرآن ، فهو شهرُ النّفوسِ السَّخيَّة والأكُفّ النّدية , ولقد جَعلَ المولى تباركَ وتعالى هذا الشَّهرَ العظيمَ مُقترناً بالقُرآنِ الكريمَ فقال جلَّ شأنُه :{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ}.
وإنَّ منَ الواجبِ عَلى مَن أكرمَهُ اللهُ تباركَ وتعالى بإدراكِ هذا الشَّهرِ العظيمِ وبُلوغهِ أن يغتنمَ خيراتِه , ويظفرَ ببرَكاته , ويحظَى بمنَحِهِ وجَوائزهِ , ويكونَ ممّن يحصلُ على هداياهُ وأُعطِياته , ويجاهدَ نفسهُ مجاهدةً تامةً كي يفوزَ فيهِ بالرَّحمةِ والعفوِ والغُفران والعتقِ من لظَى النيران .
ولقد جاءَنا رمضَانُ في عامِنا هذا المشحونِ بالكَوارثِ والمعضِلاتِ على كافّةِ المستوياتِ : العامّةِ والخاصَّة , والظّاهرةِ والباطِنة , بلهَ ما نراهُ جليّاً من المخَالفاتِ والاعتِداءاتِ وحالةِ المجونِ التي سَيطَرت على الكبارِ والصّغارِ معاً , فكانَ البُعدُ عنِ اللهِ تعالى سيّدَ الموقفِ , وبالتالي تَبدّلَ وتشوَّهَ كلُّ شيءٍ في حياتنا , حتى طعمُ الماءِ العذبِ تغيّرَ وتلوّن , فضلاً عن تقلُّبِ وتأسُّنِ كثيرٍ من الأعرافِ والعاداتِ النبيلةِ الموروثةِ , وكأن قَد أمسَى كلُّ أحدٍ لا أحد , في مشهدٍ مأساويٍّ عَبَثيٍّ عرَّى واقعنا , وأصبَحنا نعيشُ في فوضَى مُزدحمَةٍ بالشّوائبِ والأغيارِ , والملكُ للهِ الواحدِ القهّار , قال اللهُ تعالى :{وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ}.
وحَرِيٌّ بالمؤمنِ الصَّائمِ القائمِ في شَهرِ القُرآنِ المباركِ أن يُدرِكَ مَواطن العِلَلِ والخلَلِ الذي يعيشُه , ويسعَى إلى إصلاحِ كلِّ ذلكَ بالعِلاجِ النافِع الماتعِ , ويتدبَّرَ أكبرَ رسَائلِ المولى الجليلِ إليه , ويتفكَّرَ بآياتهِ وكلمَاتهِ وحُروفهِ بل وحَرَكاتهِ وسَكَناته ؛ حيثُ يجدُ المتدَبِّرُ في كلِّ كلمةٍ منهُ رِسَالةً جديدةً منَ الخالقِ إليه , وحَلّاً لكلِّ المشكِلاتِ والمعضِلاتِ التي تمرُّ بهِ في حياتهِ ومَعَاشِه :" فِيهِ نَبَأُ مَا كان قَبْلَكُمْ ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ ", وينضَافُ إلى ذَلكَ كونهُ مَنبعُ الفضَائلِ وعظيمِ الأخلاق وسبَبٌ لكلِّ خيرٍ في هاتهِ الأُمَّة , وتركُهُ والابتعادُ عنهُ سبَبٌ لكلِّ عُقوبةٍ تحِلُّ في هذهِ الأُمّة : وإنَّ لهُ لحلاوَة , وإنَّ عليهِ لطَلاوَة , وإنَّهُ أعلاهُ لمُثمِر , وإنَّ أسفَلهُ لمُغدِق ، وإنه ليَحطِمُ ما تحتَه , وإنَّهُ ليَعلو ولا يُعلى عليه .
وإنَّ أشدَّ أنواعِ الدَّغَلِ الذي نراهُ مُتفشِّياً في زَماننا , بينَ كبارِنا وصِغارنا : هَجرُ القرآنِ الكريم والبُعد عنهُ , فلو نزلَ أحدُنا إلى أرضِ الواقِع وخَاطبَ مُعظَمَ شبابِ اليومِ ؛ وَجدَهُم يعرفونَ ويحفظونَ أسماءَ الفنانينَ والفناناتِ الأحياءِ منهُم والأمواتِ أكثرَ مِن أسماءِ من معرفتهم وحفظِهم لأسماءِ سُورِ المصحَفِ الشّريف !!!.
ولا ينبغي ولا يليقُ بالمجتمعِ الإسلاميِّ بَتلاً أن يهجُرَ القرآنَ الكريم , بل وينبغي عليهِ التخلُّصَ من كافّةِ أنواعِ الهجرِ الخمسَةِ التي فنَّدها الإمامُ ابنُ القيم رحمهُ اللهُ حيثُ قال : هجرُ القرآنِ أنواع : هجرُ سماعهِ والإيمانِ بهِ والإصغاءِ إليه , وهجرُ العملِ بهِ والوقوفِ عندَ حلالهِ وحَرامهِ , وهجرُ تحكيمهِ والتَّحَاكُم إليه , وهَجرُ تدبُّرهِ وتفهُّمهِ ومَعرفة ما أرادَ المتكلِّم بهِ منه , وهجرُ الاستشفاءِ والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها , وكلُّ هذا داخلٌ في قولهِ تعَالى :{وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا}.
مِن هُنا وجَبَ علينا لِزاماً دَعوةَ جميعِ المؤمنينَ في شَهرِ القرآنِ الكريمِ أن يكونَ لكلِّ واحدٍ منهمُِ معَ الذِّكرِ الحكيمِ أحوالاً منَ الأورادِ : نظراً وسَماعاً وتلاوةً وحفظاً وتدَبُّراً وعَملاً ودَعوةً على النحوِ الصَّحيحِ الرَّجيح , لعلَّ المولى الكريمَ بذلكَ يُغيّرُ واقعَنا , وينصُرَنا على مَن عادانا مِن شَياطينِ الإنسِ والجنّ معاً , وينتشِلنا منَ الضّررِ الحائقِ الماحقِ ومن حَالةِ الضّياعِ التي تُسَيطِرُ على حَياتنا ومعَاشِنا .
ولقَد ذاعَ وشَاعَ بأنَّهُ سادَ مَن كانَ قَبلنا بحُسنِ إسلامِهِم , والتزامِهم بنَهجِ إيمانهم , وتدَبُّرِهم لكَلامِ ربهم , وكأنِّي بسَيِّد التابعينَ الحسن البَصري رحمهُ اللهُ تعالى وهوَ يصفُ حالَ الأوائلِ معَ القُرآن الكريم قائلاً :" إنَّ مَن كانَ قَبلكُم رأَوا القرآنَ رسَائلَ من ربّهِم ، فكانوا يتدبّرونَها بالليلِ ويُنفّذونَها بالنّهار ".
وفي المحصِّلة : لا بُدَّ منَ القولِ بأنهُ بقَدرِ إقبَالنا عَلى القُرآنِ الكريمِ يكونُ إقبالُ اللهِ تعالى عَلينا , وكذا بقَدرِ إعراضِنا عنهُ يكونُ إعراضُ اللهِ تعَالى عنا , وإنما يكونُ حظُّنا من جنةِ النّعيمِ بقدرِ حظِّنا منَ القُرآنِ العَظيم , فقَد قالَ صلَّى اللهُ تعالى عليهِ وآلهِ وصَحبهِ وسَلَّم :« يُقالُ لصَاحبِ القُرآن : اقَرأ , وارقَ , ورتِّل كما كنتَ تُرتّل في الدنيا , فإنّ مَنزلتكَ عندَ آخرِ آيةٍ تَقرؤُها ».
اللهُمَّ ارحَمنَا بالقُرآنِ العَظيمِ واجعَلهُ لنا إمَاماً ونوراً وهَدًى ورَحمَة , وارزُقنا تلاوَتَهُ آناءَ اللّيلِ وأَطرافَ النَّهارِ عَلى الوَجهِ الذي يُرضيكَ عنّا , ووفِّقنا للعَملِ بأوامرِه واجتنابِ نواهيهِ في جميعِ أقوالِنا وأعمَالنا وأحوَالنا , إنكَ سميعٌ مجيب .