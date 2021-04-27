رمضان الفيحاء عبق من الماضي والحاضر 15/30

معلوم انه في نهاية السبعينات دخلت الحرب اللبنانية وحاصرت الأماكن والتقاليد، وباستثناء حربي الثمانيات اللتين هجرتا الطرابلسيين باتجاه الاقضية المجاورة وبيروت وقبرص وسوريا، وقد حجزت كل لتطورات الأمنية الناس في بيوتها واحيانا قليلة في الطوابق السفلية، فلم يكن في طرابلس ملاجىء حقيقية.

ومع الوقت اعتاد الناس تمضية الأوقات المختلفة في المنازل حتى بعدما ساهمت الاتفاقات الأمنية والسياسية في تحييد الشمال، وذلك بعد العام 1987، عن جولات العنف الواسعة، فبقيت وحدها جبهة التبانة - جبل محسن حامية أو لنقل قابلة للاشتعال، عند الطلب، وكان رواد المساء يجوبون شارع عزمي ذهابا او إيابا ويسمعون أصوات الطلقات النارية التي تنبعث من تلك الجبهة الصغيرة المساحة الواسعة التأثير.



واحتلت وقتها وسائل الإعلام المسموعة والمرئية مساحة واسعة من حياة الطرابلسيين والشماليين وقد اقتصر الأمر على برامج التلفزيون العربي السوري وتلفزيون لبنان.وخلال شهر رمضان أطل عبر تلفزيون لبنان علماء من دار الفتوى في مواقيت محددة بدروس يومية قبل موعد الإفطار، وأطل شيخ قراء طرابلس الشيخ صلاح الدين كبارة في أوقات السحور حتى أن صوته كان يحتل كبريات الإذاعات العربية، ومنها إذاعة لبنان وصوت العرب من القاهرة وهيئة الإذاعة البريطانية الناطقة باللغة العربية، ليكون لطرابلس من خلاله حصتان الاولى من خلال مدمني الإذاعة (الراديو) في تلك الأيام ومن خلال حضور الشيخ كبارة المقريء الموقر في تلك المنابر العربية والعالمية.وأما شاشة التلفزيون العربي السوري فكانت الأكثر حضورا في حياة الطرابلسيين، و كان لحضور المغفور له الشيخ مروان شيخو التأثير البالغ في الناس. وهو كان يحضر كل يوم عند توقيت الإفطار و في مختلف المناسبات الدينية الهامة ولم يكن من الممكن ان تمر ببيت إلا وتسمع صوته ينبعث من وراء الأبواب قويا واضحا كحالة البث التلفزيوني للقنوات السورية في طرابلس والشمال.

أما عند السحور فلم يكن الشيخ شيخو ليغيب ولكنه كان يحضر معرفا مع الراحل الكبير، الصوت الذي يتناقله الطرابلسيون حتى في هذه الأيام عبر واتساب وفايس بوك ، أي المنشد السوري توفيق المنجد وفرقة الميادين التي حفظ الطرابلسييون اناشيدها ورددوا معها تلاواتها المميزة.

علا صوت موشحات المنجد في الوقت عينه مع صوت المسحراتي الذي لم تقو عليه الحرب في طرابلس فبقي يجوب الشوارع "يا نايم وحد الدايم ، وحد الدايم الله يهدي الأحوال".

وبالطبع فإن إنتاج التلفزيون السوري لعب دورا مهما في شد المشاهد الطرابلسي من خلال برامج ومسلسلات منها الجاحظ وامير الصعاليك وزنوبيا وغيرها، وتعرف المشاهد الشمالي في رمضان وغيره إلى نجوم من أبطال الأدوار التمثيلية الكبرى في سوريا أمثال منى واصف وهاني الروماني وغيرهم في مقابل الجبهة الكوميدية مع نهاد قلعي ودريد لحام وسيف الدين السباعي أبو صياح.

وهكذا كان يمضى الطرابلسييون الحذرون أيامهم بين عمل مضن نهارا في مواجهة الاخطار والتفجيرات التي تكررت مرارا حتى نهاية الثمانينات وبين ملازمة المنازل والمرئي والمسموع.