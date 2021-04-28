رمضان الفيحاء عبق الماضي والحاضر 16/30

لم يتردد الطرابلسييون في المبادرة إلى إطلاق أعلام خاص بهم منذ نشأة الحرب اللبنانية فافتتح فاروق المقدم قائد 24 تشرين إذاعة طرابلسية اتخذت من قلعة طرابلس منطلقا قبل أن يخرج المقدم ومعه حركته من طرابلس نحو فرنسا.

وبعد ذلك تعددت المحاولات عبر "الاف أم " ليقدم ناشطون محلييون كما كانت الحال في بيروت ، اذاعات متعددة شغلت الناس عن الحرب وامورها وقدمت لهم ساعات من الطرب وأغاني ذلك الزمن مع وليد توفيق ونهاد طربية ونهاد فتوح وربيع الخولي وآخرين إضافة إلى عمالقة الغناء مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وهاني شاكر.

انشغل الطرابلسييون بذلك البث اليومي المحلي واحبوه ، وفي ايام الصيام ولوقت طويل حضرت الاغاني ذات الطابع الديني لام كلثوم وعبد الحليم وغيرها واستمر ذلك حتى نهاية الثمانينات مع إطلاق ما عرف وقتها بإذاعة الشرق التي أسسها الفنان مروان أدهم وأستقدم اليها مديرا هو المخرج بلال كحيل ، ذو النشأة الإعلامية المنضبطة من اذاعات بيروت الملتزمة.

ولم يكد موسم رمضان الاول يطل على الإذاعة الطرابلسية حتى قرر كحيل أن يطلق دورة برامج رمضانية انيقة فاستقدم مسلسلات إذاعية بأصوات رخيمة ومنهم وحيد جلال وعبد المجيد مجذوب ،أضيفت إلى برامج محلية الإعداد والتقديم.

وقتها أدرك بلال كحيل مدى حاجة طرابلس على مستوى الهوية والواقع الذي تمر فيه . وقدمت الاذاعة ذلك معطوفا على فقرات خاصة عند الإفطار وأجواء دينية إضافة إلى بث اذان لكل توقيت وأدعية وقراءات بأصوات محلية.

لقد اختارت الإذاعة في هذه الحالة أن تكون كل الأعمال مسجلة في الاستديو الخاص بها. وبعد العاشرة ليلا كانت تعود إلى سهرات رمضانية بأسئلة تتناسب مع الشهر الكريم حتى إذا حل وقت الإمساك قدمت موسيقى خاصة واستقدمت مسحراتيا ينشد ويبتهل لترفع الأذان الأول فالثاني .



وقد حظي ذلك كله باستحسان الطرابلسيين الذين راقهم أداء الإذاعات العربية التي يسمعونها ولا يصلون اليها إلا في حالات خاصة ، وشدهم انهم تمكنوا من الوصول إلى فريق شاب قاده كحيل بانضباط كامل لتقدم الإذاعة يومها بلال يحيى اذاعيا فذا وصوتا رخيما إلى جانب أسماء كثيرة بقي من بقي منهم في مهنة المتاعب.

ويقول كحيل : لقد قدمنا ما كانت المدينة لا تحتاجه فحسب بل ما كان مثلها ويشبهها، وسعينا بجد لكي ننجح، فقد كان الراديو خليل الناس وحبيبهم ونحن احترمنا ذلك بل بكثير من الاحترام تعاطينا معه ومع طرابلس التي كانت مدمنة على الإذاعة فسعينا كل عام لإعداد دورة برامج في موسم رمضان قبل أشهر وحققنا وصلا جميلا مع الناس ولما نجح عملنا كررته اذاعات عدة.

قال كحيل : طرابلس ورمضان في ذلك الوقت تمتعا بود عميق ونحن تعاطينا مع هذه العلاقة بعشق.