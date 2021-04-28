مدرسة الصيام... ونجاة الأمة

كتب مفتي عكار السابق، سماحة الشيخ زيد بكار ل "لبنان 24":

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:فإن في شريعة الله نورا للبشرية، وخلاصها مما تتخبط فيه، وفيها نجاة الناس وسعادتهم.ومن الفرائض التي أوجبها الله علينا فريضة الصيام فريضة الصيام، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) سورة البقرة: ١٨٣، فالحكمة واضحة هنا (لعلكم تتقون) فبالتقوى سعادة الدنيا وفلاح الآخرة.والتقوى هي منزلة عالية رفيعة استحق أهلها دخول الجنة كما أشار القرآن إلى ذلك في أكثر من موضع، قال الله تعالى: (إن المتقين في جنات وعيون) سورة الذاريات: ١٥، وقال تعالى: (إن المتقين في جنات ونعيم)سورة الطور:١٧.وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: ((تقوى الله، وحسن الخلق)) رواه الإمام الترمذي وصححه.والتقوى هي أن تجعل بينك وبين النار وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي.وقال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل.وإذا فعلت ذلك تنال خيري الدنيا والآخرة، ولذلك من ثمرات التقوى:1 - إنها سبب لمحبة الله للعبد:قال الله تعالى: (إن الله يحب المتقين). سورة التوبة:٤2 - إنها سبب للرزق والمخرج من الضيق :قال الله تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون) سورة الأعراف: ٩٦وقال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) سورة الطلاق: ٢و٣3 - إنها سبب لتفريج الكربات وتيسير الأمور:قال الله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا)سورة الطلاق: ٢وقال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) سورة الطلاق: ٤4 - إنها سبب للنجاة من كيد الأعداء:قال الله تعالى: (وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط) سورة آل عمران: ١٢٠5 - إنها تسهل الحصول على العلم:قال الله تعالى: (واتقوا الله ويعلمكم الله) سورة البقرة: ٢٨٢.هذه بعض ثمرات التقوى، وفيها خلاص كثير من مشاكلنا اليوم، ولذلك فعلى كل مسلم ومسلمة أن يشتغل بصلاح نفسه وتربيتها وتهذيبها، وسيجد المخرج من الأزمات التي نعاني منها، فالله جل وعلا لا يترك من لجأ إليه، ولا يضيع عبدا اتقاه وأطاعه.فالبدار البدار إلى التوبة، وبلوغ منزلة المتقين، وما بعد الضيق إلا الفرج، وما بعد العسر إلا اليسر، ونسأل الله الفرج للبلاد والعباد.وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..