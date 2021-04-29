رمضانيات

رمضان الفيحاء عبق من الماضي والحاضر 17/30

محمد الحسن Mohammad el Hassan

|
Lebanon 24
29-04-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-817853-637552915298348488.jpg
Doc-P-817853-637552915298348488.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
Messenger

لم تقتصر محاولات الطرابلسيين والشماليين على إطلاق اذاعات FM أو حتى التي تعمل على نظام ال AM ،بل تعدى الامر ذلك الى تشغيل مؤسسات مرئية ، على أن "إذاعة لبنان الحر الموحد" من أهدن والتلفزيون التابع لها لعبا دورا مهما في حياة الشماليين في حقبة طويلة استمرت حتى أغلقت الحكومة الإعلام المناطقي .

ومع بداية التسعينيات من القرن الماضي وقبل صدور قرار حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمة الله عليه بتنظيم الإعلام والاقنية المتلفزة والاذاعات وبالتالي إغلاق أبواب مرئي الشمال ، بلغ عدد التلفزيونات في طرابلس أربعة هي الفيحاء وطرابلس والسلام وسات sat وجميعها حرصت كمؤسسات محلية على مواكبة شهر رمضان المبارك بتقارير وبرامج وتغطيات طغى عليها طابع التقارير التراثية وتصوير مساجد المدينة وإعادة نشر ذلك بعد اخضاع المقاطع لإخراج وفق الوسائل التي أتيحت لكل مؤسسة .

وكان يشغل وقتها مقام مفتي طرابلس والشمال المغفور له الشيخ طه الصابونجي وهو حضر في ذلك الإعلام المرئي بوقفات وأحاديث رمضانية منها اليومي الذي كان يقدمه تلفزيون الفيحاء فيدلي سماحته بدلوه وكان مفوها فارسا للكلمة طليقا بليغا ، ويحتفظ ال عمار حتى وقتنا هذا بتلك الوقفات في ارشيفهم الطرابلسي والشمالي الغني، ومنها الأسبوعي أو في المناسبات الدينية أو حتى السياسية .

وليلة إثبات شهر الصيام يتحلق مندوبو تلك المحطات حوله في دارته وقد فتح الباب لامرين أما لقادم يؤكد رؤيته هلال الشهر الكريم أو لاتصال من دار الفتوى في بيروت ليعلن بعد ذلك دخول الشهر الكريم أو لإثبات العيد .

وما أن يعلن سماحته ذلك حتى يسارع كل مصور بفيلمه إلى مؤسسته فيذيع كلام المفتي الصابونجي الذي كان يتضمن خبر الإثبات وحديثا من وحي المناسبة.
ولقد رحب جمهور الطرابلسيين بذلك فترقبوا الإثبات الشمالي الطرابلسي ليعلنوا اما الفرح بقدوم رمضان أو بحلول العيد .
ومع الإعلان عن بدء شهر رمضان كانت المؤسسات المرئية المحلية المحلية تطلق كل من جهتها شبكة برامج خاصة بما فيها تلك المصورة في طرابلس او المنقولة عن الفضائيات وكانت قليلة منها دبي الأولى ، كذلك التقطت الأجهزة الأرضية التلفزيون المصري فاستعين به لإعادة نقل برامجه من مسلسلات أو بث مباشر لليالي الشهر الفضيل من مساجد القاهرة يؤم فيها المصلين مشايخ الأزهر أو مفتي مصر .
وبالطبع وكما ذكرنا فانه لم يقتصر الأمر على النقل عن تلك الفضائيات أو الاقنية العربية في محطات طرابلس إنما حاولت كل واحدة أن تقدم مبادرات سمحت لوجوه شمالية، من مصورين وممثلين ومغنين ، بأن تطل ولو بخجل، كما أشرف أخصائيون من بينهم المخرج الراحل فؤاد الادهمي على تصوير ما يشبه الحزازير صورت في برج السباع وقلعة طرابلس ومواقع أخرى . وقد تولت نشرات الأخبار نقل يوميات مساجد المدينة وتلاوات القراء المصريين الذين استضافهم الكشاف المسلم في طرابلس فاضافوا على أيام الشهر الفضيل لونا جميلا محببا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

محمد الحسن Mohammad el Hassan

أيضاً في رمضانيات Lebanon 24
03:44 | 2021-04-17
12:00 | 2021-04-29
14:00 | 2021-04-28
12:00 | 2021-04-28
11:00 | 2021-04-28
07:30 | 2021-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website