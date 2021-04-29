رمضان الفيحاء عبق من الماضي والحاضر 17/30

لم تقتصر محاولات الطرابلسيين والشماليين على إطلاق اذاعات FM أو حتى التي تعمل على نظام ال AM ،بل تعدى الامر ذلك الى تشغيل مؤسسات مرئية ، على أن "إذاعة لبنان الحر الموحد" من أهدن والتلفزيون التابع لها لعبا دورا مهما في حياة الشماليين في حقبة طويلة استمرت حتى أغلقت الحكومة الإعلام المناطقي .ومع بداية التسعينيات من القرن الماضي وقبل صدور قرار حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمة الله عليه بتنظيم الإعلام والاقنية المتلفزة والاذاعات وبالتالي إغلاق أبواب مرئي الشمال ، بلغ عدد التلفزيونات في طرابلس أربعة هي الفيحاء وطرابلس والسلام وسات sat وجميعها حرصت كمؤسسات محلية على مواكبة شهر رمضان المبارك بتقارير وبرامج وتغطيات طغى عليها طابع التقارير التراثية وتصوير مساجد المدينة وإعادة نشر ذلك بعد اخضاع المقاطع لإخراج وفق الوسائل التي أتيحت لكل مؤسسة .وكان يشغل وقتها مقام مفتي طرابلس والشمال المغفور له الشيخ طه الصابونجي وهو حضر في ذلك الإعلام المرئي بوقفات وأحاديث رمضانية منها اليومي الذي كان يقدمه تلفزيون الفيحاء فيدلي سماحته بدلوه وكان مفوها فارسا للكلمة طليقا بليغا ، ويحتفظ ال عمار حتى وقتنا هذا بتلك الوقفات في ارشيفهم الطرابلسي والشمالي الغني، ومنها الأسبوعي أو في المناسبات الدينية أو حتى السياسية .وليلة إثبات شهر الصيام يتحلق مندوبو تلك المحطات حوله في دارته وقد فتح الباب لامرين أما لقادم يؤكد رؤيته هلال الشهر الكريم أو لاتصال من دار الفتوى في بيروت ليعلن بعد ذلك دخول الشهر الكريم أو لإثبات العيد .وما أن يعلن سماحته ذلك حتى يسارع كل مصور بفيلمه إلى مؤسسته فيذيع كلام المفتي الصابونجي الذي كان يتضمن خبر الإثبات وحديثا من وحي المناسبة.ولقد رحب جمهور الطرابلسيين بذلك فترقبوا الإثبات الشمالي الطرابلسي ليعلنوا اما الفرح بقدوم رمضان أو بحلول العيد .ومع الإعلان عن بدء شهر رمضان كانت المؤسسات المرئية المحلية المحلية تطلق كل من جهتها شبكة برامج خاصة بما فيها تلك المصورة في طرابلس او المنقولة عن الفضائيات وكانت قليلة منها دبي الأولى ، كذلك التقطت الأجهزة الأرضية التلفزيون المصري فاستعين به لإعادة نقل برامجه من مسلسلات أو بث مباشر لليالي الشهر الفضيل من مساجد القاهرة يؤم فيها المصلين مشايخ الأزهر أو مفتي مصر .وبالطبع وكما ذكرنا فانه لم يقتصر الأمر على النقل عن تلك الفضائيات أو الاقنية العربية في محطات طرابلس إنما حاولت كل واحدة أن تقدم مبادرات سمحت لوجوه شمالية، من مصورين وممثلين ومغنين ، بأن تطل ولو بخجل، كما أشرف أخصائيون من بينهم المخرج الراحل فؤاد الادهمي على تصوير ما يشبه الحزازير صورت في برج السباع وقلعة طرابلس ومواقع أخرى . وقد تولت نشرات الأخبار نقل يوميات مساجد المدينة وتلاوات القراء المصريين الذين استضافهم الكشاف المسلم في طرابلس فاضافوا على أيام الشهر الفضيل لونا جميلا محببا.