صحة

احرصوا على تناول هذه الأطعمة في رمضان

Lebanon 24
30-04-2021 | 02:00
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قدمّت وزارة الصحة المصرية مجموعة من النصائح الغذائية التي تساعد على تعزيز صحة الجسم خلال الصوم في شهر رمضان. 

جاء هذا في انفوغراف نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" تحت عنوان "أطعمة احرص على تناولها في رمضان".


وفي مقدمة الأطعمة التي نصحت الوزارة بتناولها "الدهون الصحية الطبيعية"، والتي تتوفر في زيت الزيتون والأسماك عالية الدهون، والبذور، مثل بذر السمسم والكتان.

كما نصحت الوزارة بتناول اللحوم والبيض والبقوليات، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه الطبيعية.

منتجات الألبان كانت ضمن الأطعمة التي حثت الوزارة على تناولها، حيث نصحت بتناول كوب لبن أو زبادي على الأقل بجانب الأجبان الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة الحرص على شرب كمية كافية من المياه بين الإفطار والسحور، لا تقل عن 8 أكواب.

المصدر: سبوتنيك

صحة

رمضانيات

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