رمضان الفيحاء عبق من الماضي والحاضر 18/30

قبل، وبعد تفشي ظاهرة المرئي والمسموع في العالم ثم في طرابلس ابان الحرب اللبنانية ، بقيت الصحافة المكتوبة سيدة القيمة والمقام ، فعالجت قضايا الفيحاء ومختلف جوانب الحياة الاجتماعية ، فما تركت مناسبة الا وفصلت امورها تفصيلا جميلا ، والا وحفرت بانامل محرريها صخر الازمات، فشرّحت الامراض المستعصية واخرجت للعلن مكمن العلل ، وانه من بالغ الاسف ان مضمون بعض الكتابات كتلك التي كتبها عمر مسقاوي المحامي في صحيفة الانشاء عالجت قضايا ومشاكل لا تزال تستدعي مضمونا مشابها اذا لم قل نفس المضمون لمعالجتها.



فلقد عايشت الصحافة المكتوبة عصرا ذهبيا في طرابلس ليقول تقرير محلي ان جريدة "طرابلس" كانت أول صحيفة تصدر في المدينة عام 1893 في عهد السلطان عبد الحميد، لصاحبها المرحوم محمد كامل البحيري، ثم لتتوالى المطبوعات الواحدة تلو الاخرى.ومع نهاية الحرب اللبنانية التي نشطت خلالها وسائل الاعلام المرئي المسموع بقيت في الساحة المحلية صحف التمدن والرقيب والاديب والانشاء وصوت الفيحاء وصوت طرابلس والكمال لتنضم اليها الجماهير وحرمون والنهوض وطرابلس بوست وغيرها .وعند قدوم رمضان من كل عام كانت الاقلام الناشطة على صفحات ذاك المكتوب الطرابلسي تبدع في استخراج جميل معلومات المدينة ، من معين المؤلف الدكتور عمر تدمري مؤرخ المدينة الابرز ، وتستحضر قيم الشهر الفضيل وتعدد ميزاته وتشرح مدى ارتباطه بحياة الطرابلسيين قيما وعادات وتقاليد.ويروي مايز الادهمي لـ "لبنان 24" ان كتّاب الشهر الفضيل في الانشاء كثر لعل ابرزهم المفتي الشيخ طه الصابونحي والشيخ عبد اللطيف زيادة والدكتور محمد علي ضناوي والزميل عبدد القادر الاسمر، الا انه يشير الى ان الانشاء اصدرت في وقت سابق ملحقا اسلاميا باشراف الزميل الاسمر فاستكتب علماء ووجهاء من المدينة في شهر الخير وغيره.

ومع ولادة لواء الفيحاء والشمال واللواء الاسلامي، باشراف الاسمر ثم صفوح منجد فطلال منجد وصائب بارودي ثم محمد الحسن، لم يكن من مجال ليمر رمضان من دون خصوصية طرابلسية في الصحيفة اللبنانية التي خصصت دون غيرها مساحات رحبة للمدينة والشمال.

وقد تناوب في كل موسم الزملاء الانفي الذكر على الكتابة عن شهر الخير والفيحاء كل انطلاقا من خصوصية قلمه وفكره، كما استكتبوا علماء وباحثين واجروا اللقاءات الخاصة مع شخصيات طرابلسية منهم من لا يزال بيننا ومنهم من رحل الى العالم الاخر.