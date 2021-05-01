رمضان الفيحاء عبق من الماضي والحاضر 19/30

لم تنحصر تقاليد طرابلس وعاداتها في خلال شهر رمضان المبارك بالعبادات والسلوك الديني ، فقد تنوعت العادات البشرية ، واتخذت كل فئة لنفسها نمطا من الحياة الخاصة الرمضانية التي تخللتها انشطة ولعب "ورق شدة " و طاولة الزهر وقبل ذلك البرجيس ، وليحضر بذلك التعبد في مقابل غيره وهذا هو شان البشر في التقائهم على الاديان واختلافهم في السلوك البشري .

وفي رمضان نشطت لوقت طويل اللقاءات ذات الطابع الاحتفالي ، فكما ذكرنا في وقت سابق ، احيت القاعات الموجودة في حرم المساجد وخارجها احتفالات ترتبط برمضان كليلة القدر وغزوة بدر الكبرى وليال اخر .

وفي مقلب طرابلسي آخر شاءت طرابلس ان تمضي جانبا من ليالي رمضان بسهر وقدود وفتلة مولوية ، ولعل اكثرها التزاما هي السهرات التي احيتها الرابطة الثقافية في عهد المهندس رشيد الجمالي ، وقد استقبلت على مسرحها فرق قدودا لبنانية واخرى سورية اضافة الى سهرات اخرى على نفس القدر من الالتزام الفني .

ثم مع منتصف التسعينات حضرت ظاهرة الخيم الرمضانية التي قدمت الطرب على انواعه ، كما استضافت فنانين معروفين في الشمال وعلى الساحة اللبنانية ، كما قدمت السحور والطعام على انواعه ، وابقت سهراتها قائمة حتى وقت السحور .



الا ان تلك الظاهرة التي بالغ في خلالها البعض بمجاراة ليالي السهر العادية بوصلات الغناء وانشطتها ، لاقت معارضة شديدة في المدينة بشقين الاول انطلاقا من قواعد دينية تتحفظ بشدة على السهر والطرب وبعض الرقص الذي ذهب اليه البعض هنا وهناك ، والثاني تذمر الاهالي حيثما وجدت الخيم من ارتفاع الصوت والضوضاء وتفلت المنتجين واصحاب الشأن من الشروط التي وضعت عليها مسبقا لجهة عدم ازعاج الجوار والتزام العزل الصوتي وشروط النظافة اليومية ، وبقيت على الرغم من ذلك تحضر الظاهرة لتقام في مطاعم عدة وفندق" كواليتي ان" حتى عادت وانكفات بعد حين .

ولا يسقط من بال ولا من مقال حفلات الافطار التي تغيب للعام الثاني بسبب الوضع الصحي معطوفا على الواقع المالي المتردي ، فقد اقامت مؤسسات كثيرة في طرابلس تلك الافطارات في مطاعم المدينة المختلفة فقدمت الطعام وسعت الى العطاء والخير من اهل الخير والسياسة والمال . ومن محاسن العادات في تلك الافطارات ما درجت عليه بعض الجمعيات غير المسلمة وهي اقامت افطارات شاركت فيها حشود الطرابلسيين والشماليين من الصائمين وغير الصائمين ، كما خصصت مساحة للمصلين قبل بدء الافطار .



ومن ابرز ما كان يتخلل الافطارات على مدى اكثر من خمسة وعشرين عاما المواقف السياسية التي عرف بها الرئيس عمر كرامي بعد استقالة حكومته ووصول الرئيس رفيق الحريري الى السلطة وقد ذهب الرئيس كرامي في مواقفه الى اقسى واقصى المعارضة في وجه العهد (عهد الرئيس الياس الهراوي) وحكوماته، ليحضر مناصرو الرئيس الحريري رحمة الله عليه بعد حين في افطارات مقابلة ، وقد مثل الحريريين الفضل شلق وسمير الجسر وفريد مكاري حصرا في تلك المناسبات .

ثم مع بريق نجم الرئيس نجيب ميقاتي وزيرا فنائبا فرئيسا ثم مع نشأة تياره ، حضر ابو ماهر في خلال افطارات عدة ثم في خلال افطارات العزم وسعى سعيه وادلى بدلوه في السياسة والشان الطرابلسي .

وبعد العام 2005 تقسم المشهد خلال الافطارات بين 14 و 8 وحلت التباينات التي لا تزال ترخي بتاثيرها حتى يومنا هذا .

