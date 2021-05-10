الهلال الأحمر الفلسطيني: مئات الإصابات جراء قمع قوات الاحتلال للمرابطين في المسجد الأقصى ونقلنا 50 إصابة إلى مستشفيات القدس والمستشفى الميداني حتى الآن

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