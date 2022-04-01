الجناح اللبناني يودع نشاطاته في "إكسبو 2020" عبر "سلّة رمضان معاً"

شارك لبنان في المعرض الدوليّ "إكسبو 2020 دبي" بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تعصف به، إلى جانب 191 دولة عبر الجناح اللبنانيّ لمدة 6 أشهر. وكانت نهاية نشاطاتهم "لنطلق سلّة رمضان معاً" احتفالاً بنهاية المعرض الدوليّ، وذلك بالتعاون مع "Lebanese Signature".وقد شاركت مؤسسات وشركات بهذا النشاط تحدّت الواقع اللبنانيّ المأزوم وقررت اظهار صورة لبنان الصامد في وجه كل الأزمات منها "Ayadina" و"Droubna" و"Darmess" و"L'Artisan Du Liban" و"Lamia Nassif Fashion House" و"C3 Sisters Shop".