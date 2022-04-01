لبنان

كلاس: "لتكن أيام الصوم واحة نعم وفيرة وغفرانات كثيرة"

Lebanon 24
01-04-2022 | 13:16
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 توجه وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس بوجدانية مهنئا "الإخوة المسلمين بحلول  شهر البركات"، راجيا ان "تكون أيام الصوم واحة نعم وفيرة وغفرانات كثيرة"، وقال: "رمضان الخير
شَهْرُ الفَضِائل
مَقْتَلَةُ الرَذائِل
مَنارَةُ   المَدَائِن
مَهْلَكَةُ الضَغَائِن
مَمْلَكَةُ  الأَطهار
مَقْصَلَةُ الأَشرَار
مَبْرورَةٌ حَسَناتُه
مَشْكورَةٌ بَرَكاتُهُ
زمنُ  الزُهْد  
موسمُ  الوَجْد
نقَاوَةُ الضمَائِر
نَغامَةُ  الشعَائِر
دماسَةُ الكَبَائِر
ظلامةُ الصغائر
صلْوَةُ الشفائِع
جَثوَةُ الركائِع
دُعاءُ الأتقياءِ
رجاءُ الأنقياء 
صَوْمٌ و صَفَاء
 تنبلج السماء".

لبنان

رمضانيات

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