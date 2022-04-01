لبنان

السعودي هنأ بحلول رمضان المبارك

Lebanon 24
01-04-2022 | 16:24
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هنأ رئيس بلدية صيدا محمد السعودي في بيان "بإسمه وبإسم المجلس البلدي في المدينة في مناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجين الله عز وجل، ان ينعم بلدنا الحبيب لبنان وشعبه وكافة المقيمين على أرضه بالخير والبركة والإطمئنان".

وأضاف: "في ظل الظروف المعيشية الصعبة، جدد المجلس البلدي الدعوة إلى الجميع لتجسيد معاني هذا الشهر الفضيل من خلال التكافل الإجتماعي مع الأسر الفقيرة والمحتاجة ومساندة بعضنا البعض ، آملين في أن تشهد أيام هذا الشهر حركة نشطة في شتى الصعد بالتزامن مع سلسلة النشاطات التي سترافق أيام وأمسيات الشهر الفضيل، لتكون صيدا متميزة ومدينة رمضانية إن شاء الله."

لبنان

رمضانيات

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