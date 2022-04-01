رمضان كريم من "لبنان 24"

لمناسبة بدء شهر رمضان الكريم، تتوجه أسرة "لبنان24" إلى جميع الصائمين بأصدق آيات التبريك، متمنية أن يجعل الله، عز وجل، من هذا الشهر شهر خير وبرّ وبركة، وأن يوفق جميع الصائمين لصيامه وقيامه وآدابه، وأن يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعا بالأمن والأمان والطمأنينة وعلى وطننا بخيراته مع ما يرمز اليه من معان روحية سامية، وما يتخلله من عبادات وأعمال رحمة، تقرّب الانسان من خالقه ومن اخيه الانسان، على أمل أن يشرق علينا فجر جديد مع حلول عيد الفطر السعيد.