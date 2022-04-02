نسرين طافش تظهر بالحجاب في الجامع الأموي بدمشق.. شاهدوا كيف بدت (صور)

اختارت الممثلة السورية نسرين طافش استقبال شهر رمضان بجلسة تصوير في الجامع الأموي في دمشق.

وشاركت نسرين متابعيها عبر تطبيق إنستغرام مجموعة صور من داخل المعلم الديني والأثري وهو جامع أثري يرجع تاريخ بنائه الى العصر الأموي، وقدّمت التهاني للجمهور بحلول الشهر الفضيل.

وظهرت نسرين وهي تتجول في باحة المسجد الخارجية، مرتدية عباءة طويلة باللون الأزرق مع الحجاب على الرأس.

وكتبت في تعليقها على الصور: "رمضان كريم، أعاده الله علينا جميعًا بالتسامح و المحبة و السلام"، وحظيت التدوينة بتفاعل واسع من قبل متابعيها.

يذكر أن نسرين تطل على الجمهور في شهر رمضان من خلال بطولة مسلسل "جوقة عزيزة".