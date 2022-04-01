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الأولى منذ 88 عاماً.. مسجد آيا صوفيا في إسطنبول يُقيم صلاة التراويح (صور)

Lebanon 24
01-04-2022 | 23:17
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أقام مسجد آيا صوفيا مساء أمس الجمعة صلاة التراويح للمرة الأولى منذ 88 عاماً، بعد عامَي تأجيل فرضته جائحة كورونا، على أن تُقام الصلاة اليوم السبت والأحد بطريقة "أندرون" التي تشكّل جزءاً من تقاليد القصور العثمانية قديماً.

 

وتقوم طريقة "أندرون" على القراءة في أول 3 ركعات من التراويح على مقام أصفهان، وينتقل الإمام في الركعة الرابعة إلى مقام الصبا، فيما يقوم المؤذنون بقراءة أناشيد وصلوات على النبي في مقام الصبا، وفق وكالة "الأناضول". ويستمرّ الإمام في التنقّل بين المقامات كلّ أربع ركعات وفقاً للمقام الذي ينشد به كبير المؤذنين الأدعية والصلوات على النبي. وبعد الانتهاء يقوم الأخير بتلاوة أناشيد وأدعية، وبعد أداء صلاة الوتر يتم الانتقال إلى مرحلة الذكر والتسبيح.

 

 
 
 
 
 
 
 

ومن المقرّر أن يُختم القرآن في صلاة التراويح بـ93 مسجداً، كما سيتمّ ختم قراءة القرآن مع التفسير بطريقة المقابلة في 63 مسجداً في عموم إسطنبول.

 

في السياق، من المقرّر أن يستقبل 209 مساجد في إسطنبول المصلين الراغبين في الاعتكاف بعد حظره بسب كورونا، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية وقبول 5 أشخاص كحدّ أقصى داخل كلّ مسجد.

 

يذكر أنّ أول مرة أُقيمت فيها صلاة التراويح بطريقة "أندرون" كانت في رمضان عام 1831 خلال عهد السلطان العثماني محمود الثاني، وكان كبير المؤذنين آنذاك الملحن التركي حمامي زاده إسماعيل دادا أفندي، وكان الإمام زين العابدين أفندي كبير أئمة القصر.

 

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