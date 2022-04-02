درويش بحلول رمضان: الروح الالهية تسكن في قلوب الناس وتحيي الأمل بأيام افضل

توجّه النائب علي درويش للبنانيين عامة والمسلمين خاصة وللأمتين العربية والإسلامية بالتهنئة والمباركة في شهر رمضان الفضيل شهر الخير والبركات والروح الطيبة التي تنتشر في هذا الشهر الذي أنزل به القرآن هدىً للناس وبينات من الهدى والفرقان.وأضاف: "نمر بمرحلة صعبة وظروف معيشية أليمة تنعكس آثارها على كل اللبنانيين انما الروح الالهية المليئة بالخير تسكن في قلوب الناس وتحيي الأمل بأيام افضل، ورغم الأوجاع يعطينا هذا الشهر وما يحمله من معاني وقيم فسحة أمل ونفحة ايمانية تقوّينا لنعبر هذه المرحلة العصيبة."وختم:"شهر فضيل ملؤه الخير والبركة والأمل وجعله في ميزان حسناتكم."