حداد هنأ بقدوم رمضان: نحن بحاجة ليكون الدين وسيلة لتنقية قلوبنا وسلوكنا

هنأ راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك والمدبر الرسولي لابرشية صور للروم الكاثوليك المطران ايلي بشارة الحداد، في بيان، المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وبدء الصوم، الذي يتزامن مع صومنا كمسيحيين.وقال: "لا يوجد مثل التدخل السماوي والاعياد وقيم الدين التي ترفعنا الى الاعلى لتخفف عنا مشاكل هذه الارض"، لافتا الى أن "لبنان بنوع خاص بحاجة لان يكون الدين وسيلة تنقية لقلوبنا وسلوكنا، بخاصة في ظل هذا الفساد العام الذي نعيشه، وجاء هذا الصوم الكبير، اسلاميا ومسيحيا، لكي نستطيع مسح كل هذه السيئات الموجودة عندنا".