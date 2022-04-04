رقصت بشكل مُثير أمام الكاميرا.. ميريام فارس تتعرض للهجوم وتتسبب بإفطار عدد كبير من الصائمين! (صور)

جدل كبير أثاره إعلان "معمار المرشدي" بين المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض ظهور الفنانة ميريام فارس في مشاهد لا تليق بشهر رمضان المبارك على حد تعبيرهم.

وانتقد قسم من الجمهور الإعلان الدعائي وخاصة المشهد الذي ظهرت فيه ميريام وهي ترقص بإثارة أمام الكاميرا، كما انهم عبروا عن استيائهم الشديد لذلك معتبرين انها تسببت بافطار عدد كبير من الصائمين.

وانتقل المتابعون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائهم الشديد من مشاهد مريام فارس وعلقّوا على المشهد: "نحن نشكر بشكل خاص الفنانة مريام فارس وذلك لمساهمتها في إفطار 100 مليون مصري وذلك من إخلال الاعلان الخاص بها".

ويبدو بأن ادارة القناة المصرية قد تداركت الخطأ بعرض هذه المشاهد في رمضان حيث تم حذف مشهد الرقص الخاص بميريام فارس في الإعلان الدعائي "معمار المرشدي" والذي شارك فيه أيضاً كل من النجوم أبو وأحمد حاتم.