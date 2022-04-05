"إيتيكيت المائدة"... تجنّب المواقف المحرجة خلال عزائم رمضان بهذه الخطوات





أولاً: بالنسبة للمضيف "صاحب العزومة" تعد عزومات الأهل والأقارب والأصدقاء من أبرز ملامح شهر رمضان الكريم، ولكن كثيرًا ما تشهد هذه العزومات بعض المواقف المحرجة خاصة عند الجلوس على مائدة الإفطار في طريقة الجلوس وآداب تناول الطعام، ولتجنب أي إحراج يستعرض اليوم السابع عدة نقاط اساسية يجب مراعتها سواء للداعي إلى العزومة أو الضيف وفقاً لموقع "gentlemansgazette" كما يلي:

على صاحب البيت تحديد المكان للضيف الذي يجلس فيه لكي يتسني لباقي أفراد الأسرة الجلوس بهدوء.

تجهيز مكان مخصص للأطفال.

تجهيز كل ما سيتناولوه قبل حضور الضيوف للعزومة الخاصة بشهر رمضان.

تحضير مشروبات كافية على حسب عدد الموجودين، وبأنواع مختلفة تناسب كل الأذواق.

لا يجب أن يقوم صاحب المنزل من على السفرة قبل آخر الضيوف حتى لو انتهى من تناول طعامة.

ثانيًا: بالنسبة للضيوف