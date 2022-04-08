رمضانيات

5 أخطاء تعرّض طفلك للإصابة بالجفاف في شهر رمضان

Lebanon 24
08-04-2022 | 11:00
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إذا كان طفلك قد وصل إلى سن تسمح له بتحمّل الصيام، فهذا خبر سعيد، لكن الصيام قد يؤثر سلباً على صحته ويعرّضه للإصابة بالجفاف، إذا لم تتجنبي الأخطاء التالية.
 
1- عدم إمداد الطفل بكمية كافية من المياه
قد ينشغل طفلك بأجواء رمضان والاحتفالات واللعب، فينسى شرب الماء، لذا لا تعتمدي على رغبته في شرب المياه، واحرصي على إمداده بما لا يقل عن 10 أكواب من الماء من فترة الإفطار حتى السحور، واحرصي على تقديم العصائر والشوربة على الإفطار، والحليب على السحور.
 
2- عدم تناول الطفل أطعمة غنية بالسوائل
تناول الطفل الأطعمة المقلية والجافة، يعرّضه للإصابة بالجفاف، لذا من المهم أن تشمل وجبتا الإفطار والسحور الأطعمة الغنية بالألياف والسوائل، مثل الخضروات والفواكه الطازجة، حيث تسهم هذه الأطعمة في شعور طفلك بالشبع لأطول فترة ممكنة، علاوة على حمايته من الإصابة بالجفاف.
 
3- تناول الأطعمة الغنية بالتوابل
التوابل والبهارات والملح تطرد الماء من الجسم، وبالتالي عند تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، يزيد شعور الطفل بالعطش، وقد يُصاب بأعراض الجفاف خلال الصيام، لذا تجنبي تقديم الأطعمة التي تحتوي على توابل وبهارات زائدة أو ملح زائد للطفل.
 
4- المبالغة في تناول الحلويات
الحلويات تحتوي على نسبة عالية من السكر، ما يزيد شعور طفلك بالعطش، ويعرّضه للإصابة بالجفاف، لذا قللي من تقديم أصناف الحلويات لطفلك، واستبدليها بالفواكه الطازجة، والعصائر الطازجة غير المحلاة.
 
5- النشاط البدني الزائد تحت أشعة الشمس المباشرة
شهر رمضان لا يعني التوقف عن التمارين الرياضية والنشاط البدني، ولكن النشاط البدني الزائد، خاصة تحت أشعة الشمس المباشرة، يعرّض طفلك للإصابة بالجفاف.
والوقت المثالي للتمارين الرياضية و النشاط البدني في شهر رمضان، يكون في فترة ما بعد الإفطار.
المصدر: نواعم

رمضانيات

المرأة

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