صحة

يقلل العطش وينشط الجسم.. إليكم أفضل سحور في رمضان

Lebanon 24
10-04-2022 | 02:00
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ان الأطعمة التي يتم تناولها في السحور تختلف من فرد لآخر، فبعض الأطعمة تسبب الاصابة بالعطش وحرقة المعدة وبالخمول، والبعض الأخر ينصح بها خبراء التغذية، بسبب فوائدها الصحية.

 

يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف والمعادن والفيتامينات المهمة للجسم وكذلك مضادات الأكسدة. لذلك فإن استهلاكه هو أحد العادات الغذائية الرائعة للجسم.

 

وللحصول على هذه الفوائد الصحية يمكنك تناول طبق من الشوفان مع الحليب والفواكه والمكسرات لأن هذا الطبق هو ذات قيمة غذائية عالية وغني بالبروتين والكالسيوم والألياف ويمد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي فقدها خلال ساعات الصيام. .

 

كما أن الشوفان منخفض السعرات الحرارية ، مما يجعله غذاءً ممتازًا يساعد في إنقاص الوزن الزائد بالإضافة إلى أنه يحمي الجسم من الأمراض كما أنه يقوي جهاز المناعة.

المصدر: تركيا الآن

رمضانيات

صحة

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