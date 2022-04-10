صحة

اتبعوا هذه الخطوات لضبط تناول الحلويات خلال رمضان

Lebanon 24
10-04-2022 | 05:00
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خلال شهر رمضان من المعروف أن أغلب المنازل لا تخلو من الحلويات الرمضانية الشرقية الدسمة والتي تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية التي تسبّب زيادة الوزن، ويجد الكثير من الأشخاص صعوبة في الامتناع عن تناولها.

 

يؤكد خبراء التغذية أن الحلّ الأول يبدأ بعدم حرمان أنفسنا من الحلويات الشهية والامتناع عن تناولها نهائياً، وذلك بشرط اتباع الإرشادات الغذائية التي تمنع زيادة الوزن.

 

ويوصي خبراء التغذية بتناول كمية قليلة من الحلويات والاكتفاء بقطعة أو اثنتين على الأكثر، وعدم المبالغة بكمية القطر، ومن الأفضل استبداله بقطر "دايت" خالٍ من السكر.

 

كذلك من الممكن تحضير بعض الحلويات الشرقية في المنزل بطريقة صحية لا تحتوي على سعرات حرارية عالية.

 

ومن المهم أيضاً تجنّب تناول الحلويات مباشرةً بعد الإفطار، وأفضل وقت هو بعد الإفطار بساعتين أو ثلاث، بحيث تكون المعدة قد هضمت جزءاً من الطعام.

 

ويجب الحرص على شرب كوب من الماء قبل تناول الحلوى للتحفيز على الشبع بشكل أسرع. والحرص على ممارسة بعض التمارين الرياضية بشكل منتظم خلال شهر رمضان لزيادة معدل حرق السعرات الحرارية.

المصدر: لها

رمضانيات

صحة

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