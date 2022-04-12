صحة

لا تهملها.. 6 نصائح صحية أساسية عند تناول السحور

Lebanon 24
12-04-2022 | 14:00
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الكثيرون يهملون وجبة السحور، خلال شهر رمضان، إلا أن الحقيقة هي أن وجبة السحور تعد من الوجبات المهمة التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية للصائم خلال ساعات الصيام في اليوم التالي.

ولذا يجب التعرف علي أفضل وأهم النصائح الغذائية التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على الصحة العامة للصائم خلال شهر رمضان الكريم.

وفي هذا السياق، قدم موقع "ويبميد" WEBMED أبرز وأهم النصائح الغذائية المهمة للصائمين خلال وجبة السحور، ومنها:

1- أكثر من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، كالبرتقال، والخس والخيار.

2- تناول البروتين يعد من الحيل الغذائية المهمة خلال وجبة السحور، ولذا يمكنك تناول البيض، أو الفول، أو الزبادي، فهذه الأطعمة تقلل من الشعور بالعطش، خلال ساعات الصيام.

3- يمكنك تناول المكرونة المسلوقة أو البطاطس المسلوقة علي وجبة السحور، فهي أطعمة للحفاظ علي طاقة الجسم خلال ساعات الصيام في اليوم التالي.

4- إن الإكثار من تناول الأطعمة ذات الملح العالي، مثل المخللات، تتسبب في الشعور بالعطش في الصيام خلال اليوم التالي، ولذا عليك التخلي عنها وتجنب تناولها، خاصة خلال وجبة السحور.

5- تجنب النوم مباشرا بعد تناولك لوجبة السحور، لأن هذا الأمر يتسبب في تعرضك للعديد من المشاكل الصحية، ومنها زيادة الوزن، واضطرابات المعدة، فحاول أن تتناول وجبة السحور في وقت مبكر وقبل النوم بوقت كاف.

6- قلل قدر المستطاع من تناول المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تعرضك للتوتر، والتعب وتزيد من شعورك بالعطش أثناء الصيام في اليوم التالي.
المصدر: العربية

رمضانيات

صحة

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