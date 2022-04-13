16
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
احذر.. الإكثار من حلويات رمضان يصيبك بـ5 أعراض بعضها خطير
Lebanon 24
13-04-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يكثر الصائمون من أكل الحلويات الرمضانية عند الإفطار. وحذّر مجلس الصحة الخليجي من الإكثار منها أو تجاوز الحد الموصى به طبياً في تناول السكريات خلال شهر رمضان.
وأوضح المجلس أن الحد المسموح به في تناول السكريات يقدّر للشخص البالغ بـ7 ملاعق صغيرة من السكر (34 غراما) يومياً، مبيّناً أن تجاوز الحد الموصى به طبياً، من المتوقع أن يجعل الشخص يشعر بـ5 أعراض، هي: الخمول بعد الأكل، أو الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية، أو الشعور بالعطش، وتراكم الدهون بالجسم، إضافة إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم.
وأكد ضرورة اتباع الصائم لنظام صحي متوازن ومتنوع خلال فترة الإفطار والسحور، والتقليل من استهلاك الحلويات خاصة أثناء وجبة الإفطار أو بعدها مباشرة، لتجنب تلك الأعراض.
ويحذر اختصاصيو التغذية بشكل عام من الإفراط في تناول الحلويات في شهر رمضان، لاحتوائها على كمية عالية من الدهون المشبعة.
ويرجع المتخصصون أسباب الإفراط في تناول الحلويات من قبل البعض في رمضان إلى زيادة الشعور بالحاجة إلى السكريات كرد فعل للجسم بعد أن كان معدل السكر طوال وقت الصيام منخفضًا، بينما هناك فئة أساسًا تعشق تناول الحلويات بكثرة في رمضان وغيره وهذه الفئة تكون أكثر عرضة لاكتساب الوزن الزائد مع مرور الزمن.
ويعمد البعض الى تناول كميات كبيرة من السكريات خلال فترتي الإفطار وما قبل السحور وهذا ما يرفع معدلات السعرات الحرارية، ويزداد الأمر سوءًا إذا كان الفرد خاملًا ولا يمارس أي نشاط رياضي، وبالتالي ترتفع كمية السكر في جسده وتهدده بالعديد من الأمراض التي تبدأ بزيادة الوزن وتنتهي بزيادة فرص الإصابة بداء السكري النوع الثاني.
المصدر: العربية
رمضانيات
صحة
الأكثر قراءة
هل نقلت شخصية بارزة بالطوافة الى المستشفى؟
Lebanon 24
هل نقلت شخصية بارزة بالطوافة الى المستشفى؟
01:46 | 2022-04-13
13/04/2022 01:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل غير متوقعة وتُكشف للمرة الأولى عن طلاق معتصم النهار وزوجته.. خانها مع إعلامية شهيرة!
Lebanon 24
تفاصيل غير متوقعة وتُكشف للمرة الأولى عن طلاق معتصم النهار وزوجته.. خانها مع إعلامية شهيرة!
01:00 | 2022-04-13
13/04/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يكشف عن ودائع بالمليارات في مصرف لبنان بعد هذا التاريخ... إليكم ما قاله
Lebanon 24
وهاب يكشف عن ودائع بالمليارات في مصرف لبنان بعد هذا التاريخ... إليكم ما قاله
05:39 | 2022-04-13
13/04/2022 05:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ LBCI السابقة زينة الراسي تلتقط سيلفي بروب الاستحمام ومن دون ماكياج! (صورة)
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ LBCI السابقة زينة الراسي تلتقط سيلفي بروب الاستحمام ومن دون ماكياج! (صورة)
03:00 | 2022-04-13
13/04/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن خيانة مع اعلامية شهيرة.. معتصم النهار يكشف لأول مرة سبب طلاقه من لين برنجكجي (فيديو)
Lebanon 24
بعد الحديث عن خيانة مع اعلامية شهيرة.. معتصم النهار يكشف لأول مرة سبب طلاقه من لين برنجكجي (فيديو)
07:18 | 2022-04-13
13/04/2022 07:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رمضانيات
14:00 | 2022-04-12
لا تهملها.. 6 نصائح صحية أساسية عند تناول السحور
11:00 | 2022-04-12
8 نصائح للحفاظ على صحة حملك في رمضان
10:00 | 2022-04-11
معلومات قيّمة.. حقائق عن جامع البداوي في طرابلس
07:00 | 2022-04-10
حكاية مدفع رمضان.. تعرفوا على أول مدينة عربية استخدمته
05:00 | 2022-04-10
اتبعوا هذه الخطوات لضبط تناول الحلويات خلال رمضان
02:00 | 2022-04-10
يقلل العطش وينشط الجسم.. إليكم أفضل سحور في رمضان
فيديو
بايدن في موقف محرج مرّة جديدة... خلط بين "الملاحقة الجنائية" و"الدعارة" (فيديو)
Lebanon 24
بايدن في موقف محرج مرّة جديدة... خلط بين "الملاحقة الجنائية" و"الدعارة" (فيديو)
16:00 | 2022-04-12
13/04/2022 22:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة في وضح النهار... تمّ تنويمها من قبل عصابة باستخدام طعام يحتوي على منوّم! (فيديو)
Lebanon 24
سرقة في وضح النهار... تمّ تنويمها من قبل عصابة باستخدام طعام يحتوي على منوّم! (فيديو)
14:00 | 2022-04-12
13/04/2022 22:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي المغامرات... تعرفوا إلى سيارة "نيسان" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي المغامرات... تعرفوا إلى سيارة "نيسان" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-04-12
13/04/2022 22:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact