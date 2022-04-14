20
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رمضانيات
المطران الحداد زار المطبخ الرمضاني الخيري في مطرانية الروم الكاثوليك في صيدا
Lebanon 24
14-04-2022
|
06:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد المطبخ الرمضاني الخيري التابع للفريق التطوعي في " لجنة الاعياد تجمعنا" في مطرانية الروم الكاثوليك - صيدا.
تفقد المطران الحداد العاملين والمتطوعين في مشروع "إفطار صائم" تحت شعار "خبز وملح"، الذي سيستمر في طيلة شهر رمضان، ويتم خلاله إعداد الوجبات المطبوخة الساخنة وتوزيعها على الصائمين، والعائلات المتعففة في منازلها، وذلك تبعا لجداول إحصاء أعدتها اللجنة عن الفئات المستهدفة في مدينة صيدا.
وأكدت عضو " لجنة الاعياد تجمعنا " معادن الشريف أن "زيادة المطران الحداد اليوم في المطبخ التابع للجنة هو دعم معنوي كبير ويعزز روح التكافل والتضامن الاجتماعي والإنساني بين ابناء مدينة صيدا المسلمين والمسيحيين، وبخاصة في هذا الشهر المبارك ونشكر جهود جميع اعضاء اللجنة والمساهمين في إنجاح المشروع".
رمضانيات
أفراح ومناسبات
تابع
الأكثر قراءة
نهاية مأساوية... هذا ما حصل ليلاً في ذوق مكايل!
Lebanon 24
نهاية مأساوية... هذا ما حصل ليلاً في ذوق مكايل!
23:18 | 2022-04-13
13/04/2022 11:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
Lebanon 24
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
04:42 | 2022-04-14
14/04/2022 04:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
باسم مغنية ينشر فيديو لماغي بو غصن وهي نائمة.. والجمهور: "منيح يلي ما وعيتها متل ما وعتو سحر لعمر"
Lebanon 24
باسم مغنية ينشر فيديو لماغي بو غصن وهي نائمة.. والجمهور: "منيح يلي ما وعيتها متل ما وعتو سحر لعمر"
15:00 | 2022-04-13
13/04/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة "مباغِتة" على هاتف رقيب تورّط 15 شخصا.. وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
رسالة "مباغِتة" على هاتف رقيب تورّط 15 شخصا.. وهذه هي التفاصيل
02:30 | 2022-04-14
14/04/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. هذه تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. هذه تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
01:33 | 2022-04-14
14/04/2022 01:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رمضانيات
10:50 | 2022-04-14
جامع المعلق في طرابلس.. شاهد على بداية الحقبة العثمانية
14:00 | 2022-04-13
احذر.. الإكثار من حلويات رمضان يصيبك بـ5 أعراض بعضها خطير
14:00 | 2022-04-12
لا تهملها.. 6 نصائح صحية أساسية عند تناول السحور
11:00 | 2022-04-12
8 نصائح للحفاظ على صحة حملك في رمضان
10:00 | 2022-04-11
معلومات قيّمة.. حقائق عن جامع البداوي في طرابلس
07:00 | 2022-04-10
حكاية مدفع رمضان.. تعرفوا على أول مدينة عربية استخدمته
فيديو
بعد تعرضها لوعكة صحية... وفاء عامر تطمئن جمهورها
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية... وفاء عامر تطمئن جمهورها
11:00 | 2022-04-14
14/04/2022 18:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
Lebanon 24
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
04:42 | 2022-04-14
14/04/2022 18:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سنا نصر تعترف: "اللوتو ظلمني".. وتكشف للمرة الأولى عن سبب طلاقها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
سنا نصر تعترف: "اللوتو ظلمني".. وتكشف للمرة الأولى عن سبب طلاقها شاهدوا الفيديو
23:36 | 2022-04-13
14/04/2022 18:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact