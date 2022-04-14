المطران الحداد زار المطبخ الرمضاني الخيري في مطرانية الروم الكاثوليك في صيدا

زار راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد المطبخ الرمضاني الخيري التابع للفريق التطوعي في " لجنة الاعياد تجمعنا" في مطرانية الروم الكاثوليك - صيدا.تفقد المطران الحداد العاملين والمتطوعين في مشروع "إفطار صائم" تحت شعار "خبز وملح"، الذي سيستمر في طيلة شهر رمضان، ويتم خلاله إعداد الوجبات المطبوخة الساخنة وتوزيعها على الصائمين، والعائلات المتعففة في منازلها، وذلك تبعا لجداول إحصاء أعدتها اللجنة عن الفئات المستهدفة في مدينة صيدا.وأكدت عضو " لجنة الاعياد تجمعنا " معادن الشريف أن "زيادة المطران الحداد اليوم في المطبخ التابع للجنة هو دعم معنوي كبير ويعزز روح التكافل والتضامن الاجتماعي والإنساني بين ابناء مدينة صيدا المسلمين والمسيحيين، وبخاصة في هذا الشهر المبارك ونشكر جهود جميع اعضاء اللجنة والمساهمين في إنجاح المشروع".