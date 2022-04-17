إفطار لصندوق زكاة عكار برعاية دريان

أقام صندوق الزكاة في عكار، إفطارا رمضانيا رعاه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ممثلا برئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة، في حضور النواب وليد البعريني وطارق المرعبي ومحمد سليمان ممثلا بنجله أحمد سليمان، رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير، رئيس اتحاد بلديات جرد عكار عبدالاله زكريا، رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار زاهر الكسار الشيخ القاضي خلدون عريمط، المفتي زيد زكريا، مطران عكار باسيليوس منصور، رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد الخير، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، والمرشحين للانتخابات حاتم سعدالدين وعلي طليس ووسيم المرعبي ووسام منصور وعمار الرشيد وعبدالرزاق الكيلاني وزياد رحال.وبعد تلاوة من القرآن الكريم للشيخ سعد فياض، عرض فيلم وثائقي عن الصندوق وكانت كلمة لعريف الاحتفال الشيخ وليد اسماعيل تحدث فيها عن أهداف الصندوق. ثم دعا رئيس الصندوق أحمد الحسين في كلمة إلى "الإنفاق في سبيل الله بغية دعم الصندوق الراعي للعديد من الأيتام". وروى قصة "امرأة عفيفة تحث على العطاء والخير واحتواء الفقراء".وكانت كلمة لجديدة تحدث فيها أن "إغراق لبنان بالفساد والحاجة إلى الأخوة المتينة والتصدق، ونحن في شهر الكرم، وعكار اليوم باتت محتاجة في وقت أعرضت الدولة عن مهمتها. ونجتمع اليوم من أجل الخير والعطاء، فالانفاق هو سد الحاجة ولكن أنت تنتفع بحاجات عدة منها أنك تذكر عند الله عز وجل والمباركة في مالك وأهلك".