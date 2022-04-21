لبنان

جامع بربر آغا في إيعال.. محصّن بالقلعة التاريخية

Lebanon 24
21-04-2022 | 11:52
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لمناسبة شهر رمضان المبارك، يقدّم موقع "لبنان24" لقرائه بالتعاون مع جريدة "سفير الشمال"، نبذة عن المساجد الأثرية والتراثية في طرابلس ولبنان مع عرض لبعض الصور التي تبيّن جمالية هذه المساجد وأهمية عمارتها وهندستها، على أن تتم الاضاءة في كل يوم من أيام الشهر الكريم على أحد هذه المساجد.
 
 
جامع بربر آغا
 
 
في قرية إيعال الهادئة المسترخية بين أشجار الزيتون، والمنتمية الى قضاء زغرتا، يوجد جامع متسلم طرابلس مصطفى بربر آغا، الذي بناه فوق تلة بجور قلعته الحصينة والشهيرة، وذلك عام 1230هـ/ 1814م، كما هو منقوش فوق بابه، وهو تاريخ إنجاز بناء القلعة أيضاً. 
 
 
 
في جانب الجامع يوجد قبر “مصطفى بربر آغا” الذي حكم ولاية طرابلس ولاذقية العرب، على فترات، بلغت 30 عاماً، خلال الحكم العثماني.

وكان مصطفى بربر آغا التحق بالجيش العثماني وابدى براعة لافتة وغير مسبوقة فاعجب به الباب العالي واوكل اليه قيادة الجيش ثم عين عام 1812 واليا على طرابلس.
 
 
 
امتد حكم مصطفى بربر آغا من حدود جبل لبنان الى طرطوس وتميز شخصيا بالتقوى والعدالة وكان يمسك بزمام الامور وبنى جيشا قويا وتوفي عام 1832. 
 
 
 
وكان يبحث عن مركز صيفي لحكمه في طرابلس فاستقر على ايعال وبنى فيها قلعة الحقها بالوقف السني واقام داخلها مسجدا لا يزال المؤمنون يعمرونه حتى اليوم.
 
 
 
 
 

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