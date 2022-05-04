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رمضانيات
دار الفتوى: تفوق نخبة مميزة من شباب طرابلس والشمال في مسابقة القرآن الكريم "إقرأ"
Lebanon 24
04-05-2022
|
12:35
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أعلن المكتب الإعلامي في دار الفتوى بطرابلس والشمال "تفوق نخبة مميزة من شبابنا في مسابقة القرآن الكريم بعنوان: إقرأ"، وذلك في بيان جاء فيه: "من بين تزاحم الأزمات والمصائب، ومع تراكم الأحزان التي نتشاركها مع أهالينا الذين فقدوا أحبابهم في البحر، أو أهالي المعتقلين الذين لم تنته معاناة أبنائهم القضائية بعد، نهنئ أنفسنا وأهالينا في طرابلس والشمال بتفوق نخبة مميزة من شبابنا في مسابقة القرآن الكريم بعنوان "إقرأ" التي أطلقتها وبرعاية دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية سفارة مملكة الخير، المملكة العربية السعودية".
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وقد تم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز في حضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ومفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، السفير السعودي الدكتور وليد البخاري ووفد كبير من علماء لبنان.
وفاز بالمرتبة الأولى في الفرع الأول "مع السفرة" وعلى مستوى الجمهورية الشيخ فواز عبد الهادي إمام وخطيب مسجد طينال الأثري في طرابلس، وبالمرتبة الرابعة في نفس الفرع الشاب الدكتور براء خالد ملاط. كما وفاز بالمرتبة الأولى على مستوى الجمهورية في الفرع الرابع الشاب كريم طارق ملاط.
وأكدت دار الفتوى ودائرة الأوقاف في طرابلس والشمال "اننا إذ نهنئ أنفسنا وشمالنا كله بتميزهم، نوصيهم ونوصي أنفسنا بملازمة القرآن حفظا وفهما وتخلقا بأخلاقه وفق السنة النبوية المباركة، لأنه السبيل الوحيد للخروج من أزماتنا".
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