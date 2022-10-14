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رياضة

الدوري الأوروبي... مانشستر يونايتد وأرسنال يتقدمان

Lebanon 24
14-10-2022 | 02:00
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سجل سكوت مكتومناي هدفا متأخرا ليمنح مانشستر يونايتد الإنكليزي الفوز 1-صفر على ضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي، في الدوري الأوروبي، الخميس.

وانتصر أرسنال خارج ملعبه 1-صفر بهدف من بوكايو ساكا، ليمنح فريقه انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة ذاتها، واتخاذ خطوة أخرى نحو صدارة المجموعة الأولى.
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وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، أصبح ريال سوسيداد ثاني فريق إسباني يضمن احتلال أحد أول مركزين في مجموعته، حيث سجل ألكسندر سورلوث ودييغو ريكو والبديل روبرتو نافارو 3 أهداف، في الفوز 3-صفر على ضيفه شريف من مولدوفا.

كما ضمن ريال بيتيس الإسباني وفناربخشه التركي ورين الفرنسي وفرايبورغ الألماني، إنهاء دور المجموعات ضمن أول مركزين، وهو ما يضمن لهذه الفرق على الأقل مكانا في الجولة الفاصلة المؤهلة لأدوار خروج المغلوب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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