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رياضة

"أشهر كرة في التاريخ" للبيع في مزاد بهذا السعر

Lebanon 24
14-10-2022 | 08:00
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تعتزم دار "غراهام باد" للمزادات عرض كرة القدم التي سجل بها دييغو مارادونا هدفه الشهير، في مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره الإنكليزي في كأس العالم 1986، التي أدراها الحكم التونسي على بن ناصر.

وتوقعت الدار أن تجلب كرة "أديداس"، التي صنعت قبل 36 عاما ويمتلكها بن ناصر، ما بين 2.7 مليون دولار و3.3 مليون دولار، لدى طرحها للبيع في بريطانيا في 16 تشرين الثاني المقبل، أي قبل 4 أيام فقط من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر.
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وتحول الهدف الذي منح الأرجنتين التقدم 1-0 في ربع النهائي ضد إنكلترا في مكسيكو سيتي، إلى جزء من أسطورة كأس العالم، عندما قفز مارادونا كما لو أنه سيسدد الكرة بالرأس لكنه أدخلها بيده في مرمى الحارس بيتر شيلتون، واحتج لاعبو إنكلترا لكن بن ناصر احتسب الهدف.

وقال مارادونا ساخرا بعد ذلك إن الهدف سجل "بقدر من رأس مارادونا وقدر من يد الله".

وتمكن مارادونا خلال المباراة ذاتها من إحراز هدفه الثاني، الذي اختير كأحد أهداف كأس العالم للقرن، عندما قطع 68 مترا من نصف ملعبه وشق طريقه متجاوزا نصف فريق إنكلترا قبل أن يتخطى شيلتون، ثم يسجل الهدف.

وفازت الأرجنتين بالمباراة بنتيجة 2-1 وواصلت مشوارها لرفع كأس العالم، وتوج مارادونا كواحد من أعظم لاعبي اللعبة، حتى توفي عام 2020 عن عمر 60 عاما.

وقال بن ناصر في بيان نشرته دار المزادات: "هذه الكرة جزء من تاريخ كرة القدم العالمية. يبدو أنه الوقت المناسب لمشاركتها مع العالم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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