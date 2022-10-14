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رياضة

ما علاقة ميسي بمستقبل رونالدو؟

Lebanon 24
14-10-2022 | 11:00
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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن إمكانية ضم كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي تعتمد على تمديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي للنادي الباريسي من عدمه.

وذكرت تقارير إنجليزية مؤخرا أن بطل الدوري الفرنسي حريص جدا على التعاقد مع رونالدو، مقابل رغبة الأخير بمغادرة "أولد ترافورد" في أقرب وقت ممكن.
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ومع ذلك ذكرت صحيفة "لو سبورت 10" الفرنسية أن وصول رونالدو لا يمكن أن يتم إلا بعد رحيل ميسي لأسباب مالية، وهذا يعني أن الانتقال لا يمكن أن يحدث إلا بعد انتهاء عقد ميسي في يونيو 2023.

وقللت الصحيفة الفرنسية من أهمية علاقات رونالدو مع باريس سان جيرمان، حيث أشارت إلى أن المدير الرياضي للفريق الباريسي لويس كامبوس أعرب بالفعل عن رغبته في تمديد عقد ليونيل ميسي لمدة عام أو عامين آخرين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الباريسيين فضلوا الإبقاء على ميسي قبل رونالدو في عام 2021، خاصة بالنظر إلى وصول الأرجنتيني لأفضل مستوى هذا الموسم مقارنة برونالدو.

 
(روسيا اليوم)
 
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