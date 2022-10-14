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رياضة

ماذا يجري مع مبابي في "باريس سان جيرمان"؟

Lebanon 24
14-10-2022 | 14:00
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تحوّل الفرنسي كيليان مبابي من حجر الأساس لمشروع فريقه باريس سان جيرمان، إلى مشكلة رئيسية داخل جدران "حديقة الأمراء"، إذ بدأ اللاعب يفقد تعاطف لاعبي وموظفي النادي يومًا تلو الآخر.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة خلال الأيام الماضية، أن العلاقة بين مبابي وناديه متوترة للغاية، وأن اللاعب يرغب في الرحيل بسوق الانتقالات الشتوية المقبل.
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ووفقًا لصحيفة "ليكيب" فإن العمود الفقري لغرفة الملابس بقيادة ثلاثي أميركا الجنوبية ميسي ونيمار وماركينيوس فقدوا التعاطف مع مبابي، ويدعمهم أشرف حكيمي والثلاثي الفرنسي كيمبيمبي ونوردي موكيلي وهوغو إيكيتيكي، بالإضافة إلى مدرب الفريق كريستوف غالتييه.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن علاقة مبابي الجيدة بالمدير الرياضي بالنادي لويس كامبوس لا تزال تحميه.

وأشارت "ليكيب" إلى أن موظفي النادي مستاؤون من طريقة تعامل مبابي مؤخرًا، إذ قال مصدر للصحيفة: أحيانًا يأتي إلى التدريبات وهو مليء بالمرح ويلقي الدعابات ويحيي الجميع، وفي اليوم التالي يكون عابسًا ولا يتحدث مع أحد، هذه طريقته منذ بداية الموسم الحالي.
 
 
(العربية)
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