قبل مواجهة الأحد.. هكذا يخطط قلب دفاع ليفربول لإيقاف "السفاح" هالاند

بات عشاق "البريميرليغ" ينتظرون بفارغ الصبر المواجهات التي تجمع بين مانشستر سيتي وليفربول، وذلك منذ أن تولى الإسباني، بيب غوارديولا، والألماني، يورغن كلوب، تدريب الفريقين تواليا.
ولكن خسارة "الريدز" المتوقعة، الأحد، على ملعب "انفيلد" قد تعني نهاية آمال ليفربول باحراز اللقب مبكرا، علما بأن فريق "الريدز" سوف يواجه هذه المرة النجم النرويجي، إرلينغ هالاند، الذي أصبح "كابوسا للمدافعين"، بحسب تصريحات صخرة دفاع الفريق المضيف، الهولندي الدولي، فيرجيل فان دايك.
وسيطر الفريقان على اللقب في السنوات الخمس الأخيرة ونجح سيتي في التفوق على ليفربول مرتين بفارق نقطة واحدة للظفر به موسم 2018-2019، والموسم الماضي.
بيد أن فوز ليفربول في مباراتين من أصل 8 هذا الموسم جعله يتخلف بفارق 14 نقطة عن أرسنال المتصدر، و13 عن وصيفه مانشستر سيتي.
في المقابل، فإن سيتي بطل الموسم الماضي يسجل معدلا مقداره 4 أهداف في المباراة الواحدة وقد ساهم قدوم هالاند إلى صفوفه قادما من مانشستر سيتي إلى رفعه إلى مستوى أعلى.
وأراح غوراديولا هدافه النرويجي خلال المباراة ضد كوبنهاغن الدنماركي في مباراة دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالتعادل السلبي في مباراة أكملها الفريق الإنكليزي بعشرة لاعبين إثر طرد أحد لاعبيه، لكنه بلغ ثن النهائي قبل نهاية دور المجموعات بجولتين.
وسجل هالاند 20 هدفا في 12 مباراة بينها 15 في الدوري وفشل في التسجيل في مباراة واحدة فقط هذا الموسم.
"تألق مبهر"
وعن كيفية التصدي لـ"السفاح النرويجي"، أوضح فان دايك في تصريحات نقل موقع "غول" مقتطفات منها أن إيقاف هالاند لن يكون بالأمر اليسير، مؤكد أنه "يتألق بشكل مبهر يعجز اللسان عن وصفه".
وأردف: بعد مباراة الدرع الخيرية (التي فاز بها ليفربول على مانشتسر سيتي في افتتاح الموسم) كان الكثير ينتقدون أداء هالاند، ولكنني قلت وقتها إن هذا المهاجم سوف يكون كابوسا للمدافعين".
وشدد فان دايك على أن النرويجي، البالغ من العمر 22 عاما، قد أظهر مستويات رائعة خلال الموسم الحالي خاصة أنه يلعب مع المان سيتي الذي يملك لاعبين قادرين على خلق العديد من الفرص وتقديم التمريرات الحاسمة.
ويرى فان دايك أنه يجب على دفاع ليفربول أن يكون على أعلى مستوى خلال المباراة، مردفا: "علينا أن نحاول منع الكرات من الوصول إليه، وأمام السيتي يجب أن تكون دائما في أفضل حال".
من جانب آخر شدد نجم منتخب "الطواحين" على أن المباراة لن تكون ضد هالاند بمفرده، شارحا: "هناك 11 لاعبا مقابل 11 لاعبا وبالتالي فإن وسائل الإعلام التي تتحدث عن معارك زاعمة أن لاعبا سوف يواجه آخر، وفلان ضد فلان وما إلى ذلك من إثارة".
وختم بالقول: "نعلم أن هالاند مهاجم من الطراز الرفيع، ولكن يجب أن نمنعهم (مان سيتي) من إحراز الأهداف في مرمانا".