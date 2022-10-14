قبل مواجهة الأحد.. هكذا يخطط قلب دفاع ليفربول لإيقاف "السفاح" هالاند

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بات عشاق "البريميرليغ" ينتظرون بفارغ الصبر المواجهات التي تجمع بين مانشستر سيتي وليفربول، وذلك منذ أن تولى الإسباني، بيب غوارديولا، والألماني، يورغن كلوب، تدريب الفريقين تواليا.ولكن خسارة "الريدز" المتوقعة، الأحد، على ملعب "انفيلد" قد تعني نهاية آمال ليفربول باحراز اللقب مبكرا، علما بأن فريق "الريدز" سوف يواجه هذه المرة النجم النرويجي، إرلينغ هالاند، الذي أصبح "كابوسا للمدافعين"، بحسب تصريحات صخرة دفاع الفريق المضيف، الهولندي الدولي، فيرجيل فان دايك.وسيطر الفريقان على اللقب في السنوات الخمس الأخيرة ونجح سيتي في التفوق على ليفربول مرتين بفارق نقطة واحدة للظفر به موسم 2018-2019، والموسم الماضي.بيد أن فوز ليفربول في مباراتين من أصل 8 هذا الموسم جعله يتخلف بفارق 14 نقطة عن أرسنال المتصدر، و13 عن وصيفه مانشستر سيتي.في المقابل، فإن سيتي بطل الموسم الماضي يسجل معدلا مقداره 4 أهداف في المباراة الواحدة وقد ساهم قدوم هالاند إلى صفوفه قادما من مانشستر سيتي إلى رفعه إلى مستوى أعلى.وأراح غوراديولا هدافه النرويجي خلال المباراة ضد كوبنهاغن الدنماركي في مباراة دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالتعادل السلبي في مباراة أكملها الفريق الإنكليزي بعشرة لاعبين إثر طرد أحد لاعبيه، لكنه بلغ ثن النهائي قبل نهاية دور المجموعات بجولتين.وسجل هالاند 20 هدفا في 12 مباراة بينها 15 في الدوري وفشل في التسجيل في مباراة واحدة فقط هذا الموسم.وعن كيفية التصدي لـ"السفاح النرويجي"، أوضح فان دايك في تصريحات نقل موقع "غول" مقتطفات منها أن إيقاف هالاند لن يكون بالأمر اليسير، مؤكد أنه "يتألق بشكل مبهر يعجز اللسان عن وصفه".