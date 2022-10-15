ليفاندوفسكي لبنزيما: ستفوز بالكرة الذهبية لكن بشرط!

رأى المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن نظيره الفرنسي كريم بنزيما سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، في حال لم تُلغ مجدداً.

وكان مهاجم برشلونة الحالي المرشح الأوفر حظاً للفوز بالجائزة الفردية المرموقة التي تمنح لأفضل لاعب في العالم في عام 2020 عندما كان يدافع عن ألوان بايرن ميونيخ الألماني، لكن الحفل ألغي للمرة الأولى منذ إنشاء الجائزة في العام 1956 بسبب جائحة فيروس كورونا.

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ونال ليفاندوفسكي جائزة ترضية إذ حصل على "مهاجم العام" في حفل 2021، في حين فاز الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جرمان بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته.





وبالفعل، يتقدم مهاجم منتخب "الديوك" وريال مدريد الإسباني على جميع منافسيه في سباق الفوز بالجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" في حفل الاثنين المقبل في العاصمة الفرنسية باريس بعدما ساهم بفوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، وتوج هدافاً في المسابقتين.