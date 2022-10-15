"يشعر بالخيانة".. قضية مبابي تلقي بظلالها على كلاسيكو الأحد

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تلقي قضية إمكانية رحيل نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي عن فريقه بحسب تقارير صحفية، بظلالها على مواجهة الكلاسيكو بين باريس سان جرمان ومنافسه اللدود مرسيليا على ملعب "بارك دي برانس" الأحد ضمن المرحلة الحادية عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.خرج الخبر القنبلة إلى العلن الثلاثاء عندما أشارت صحيفة ماركا الإسبانية ووسائل إعلام فرنسية عدة إلى أن مبابي يرغب في الرحيل عن سان جرمان في أسرع وقت ممكن.وذكرت تقارير فرنسية عدة أن ابن الـ23 عامًا يشعر "بالخيانة" من ناديه وبخيبة أمل لأنه لم يتم الوفاء بالوعود التي قُطعت له عندما وقع على عقده الجديد في أيار الفائت.صحيح أن باريس سان جرمان لم يقم بجميع التعاقدات التي أرادها خلال الصيف، مع التركيز بشكل خاص على فشلهم في ضم قلب دفاع. ومع ذلك، كان من الواضح أن مبابي كان يتوقع وصول رأس حربة جديد أيضًا.وكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي من الذين ربطتهم التقارير بالانتقال إلى باريس قبل أن يختار نجم بايرن ميونيخ السابق التوجه إلى برشلونة. كما لم يفلح بطل فرنسا في التوقيع مع المهاجم الإيطالي جانلوكا سكاماكا من ساسوولو الذي انتقل إلى إنكلترا من بوابة وست هام.مبابي الذي سجل 39 هدفًا الموسم الماضي، أحرز هدفه الثاني عشر في جميع المسابقات في الحالي من ركلة جزاء خلال التعادل 1-1 مع ضيفه بنفيكا البرتغالي الثلاثاء، بعد ساعات من صدور الشائعة.وبدا مبابي في الآونة الأخيرة متذمراً من الدور الذي يوكله إليه المدرب كريستوف غالتييه في أرضية الملعب، آخرها السبت في التعادل السلبي مع رينس في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي حين كتب لاعب موناكو السابق على إنستغرام "مباراة سلبية. نراكم الثلاثاء" مع هاشتاغ "#هنا باريس" و"#بيفوغانغ"، أي جماعة رأس الحربة.وحاول غالتييه الاثنين التخفيف من وطأة هذا الأمر، بالقول "لقد تحدثت معه لفترة طويلة، لمناقشة ومعرفة توقعاته... غالباً ما نجري مناقشات وأحاول طمأنته".وأقر غالتييه "صحيح أنه في بعض الأحيان يجد نفسه في المحور مع الشعور بأنه رأس الحربة، لكن مبابي لاعب ذكي جداً، قادر على تحليل تموضعه وتكييف تحركاته وفق الديناميكية".وعلق المدير الرياضي في سان جرمان البرتغالي لويس كامبوس عن التقارير التي تحدثت عن رغبة مبابي في الرحيل عن سان جرمان بقوله إن الأخير "لم يتحدث أبدًا معي عن رغبته في الرحيل في يناير".وتابع "وجود مثل هذه المعلومات قبل مباراة مثل هذه (ضد بنفيكا) أمر خطير للغاية ولهذا السبب أنا هنا كي أنفي وأقول بوضوح إن كيليان مبابي لم يتحدث أبدًا إليّ أو إلى الرئيس (القطري ناصر الخليفي) بشأن الرحيل عن باريس سان جرمان" مطلع 2023.من جهته، أكد غالتييه أنه لا يعلم برغبة مبابي في الرحيل عن ملعب بارك دي برانس "لا يمكنني التعليق عليها، نحوّل شائعات إلى معلومات تكاد تصبح بيانًا".لكن الشائعات، وفقًا لمصادر عديدة، بدأها محيط اللاعب من أجل الضغط على باريس سان جرمان نظرًا لما يمر به الدولي الفرنسي.وبالعودة إلى مباراة كلاسيكو، يأمل سان جرمان في الخروج من دوامة التعادلات التي رافقته في آخر ثلاث مباريات في مختلف المسابقات بينها اثنتان في دوري الأبطال.ويغيب عن صفوف سان جرمان قطب خط الدفاع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس بعد ايقافه لمباراتين إثر طرده في المباراة الأخيرة ضد رينس.وقد يعود إلى صفوفه نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان يعاني من إصابة طفيفة في ربلة الساق.في المقابل، يريد مرسيليا استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته المفاجئة على أرضه أمام أجاكسيو صفر-1 في الجولة الماضي وكانت الأولى له في الدوري.ويدخل مرسيليا المباراة منتشيا بعد أن جدد فوزه على سبورتينغ البرتغالي في دوري الأبطالي وبات في وضع جيد لبلوغ الدور ثمن النهائي.