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رياضة
أنشيلوتي والكلاسيكو: برشلونة "مذهل" في الليغا
Lebanon 24
15-10-2022
|
23:00
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حذر المدرب الإيطالي لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، لاعبيه عشية مواجهة برشلونة في قمة الدوري الإسباني في كرة القدم "الكلاسيكو"، من تقديم خصمه الكاتالوني أداء "مذهلاً" في الليغا هذا الموسم رغم معاناته في دوري أبطال أوروبا.
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وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي: "نتحدث عن فريق فاز في كل مبارياته في الليغا بعد تعادله في المباراة الافتتاحية له. فورمتهم جيدة جداً في الدوري"، وفقا لفرانس برس.
وأضاف المدرب الذي قاد ريال مدريد إلى لقبي الدوري المحلي "الليغا" ودوري الأبطال "التشامبيونزليغ" الموسم الماضي، قائلا "منذ بداية المسابقة يقومون بعمل جيد جداً. عانوا مشكلات في دوري الأبطال، وهي طبيعية في تلك المسابقة، لكن في الليغا كانوا مذهلين".
وتذكر أنشيلوتي خسارة فريقه أمام برشلونة برباعية نظيفة في ملعب سانتياغو برنابيو الموسم الماضي، عندما دفع بصانع اللعب الكرواتي لوكا مودريتش بدلا من المهاجم الفرنسي المصاب كريم بنزيمة.
أضاف "صحيح أن العام لماضي حاولت اختراع شيء ما، ودفعت الثمن"، وأردف "لن تؤثر علينا مباراة الموسم الماضي، لأننا في موسم مختلف، كلاسيكو مختلف. نتطلع لخوض هذه المباراة والتي سيتابعها كل العالم"، بحسب فرانس برس.
وأكّد أنشيلوتي عودة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى التمارين بعد معاناته من العصب الوركي، لكنه لن يشارك في الكلاسيكو، فيما بمقدور قلب الدفاع الألماني أنتونيو روديغر اللعب مرتدياً قناعاً واقياً.
ويقف برشلونة على شفير الإقصاء من دوري الأبطال، بعد تعادله الأربعاء على أرضه ضد إنتر الإيطالي 3-3، لكنه يخوض مواجهة الأحد على أرض ريال مدريد، وهو يتصدر الترتيب بعد 8 مراحل دون خسارة، ولكن بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وشباكه لم تهتز سوى مرة واحدة هذا الموسم.
يشار إلى أن أنتونيو روديغر تعرض للإصابة أثناء مواجهة شاختار دانييتسك الأوكراني في دوري الأبطال عندما سجل في الدقيقة الأخيرة واصطدم رأسه بالحارس المنافس.
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