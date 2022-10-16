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رياضة
إليوت يكشف مستوى ثقة ليفربول قبل لقاء سيتي
Lebanon 24
16-10-2022
|
02:00
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أشار لاعب وسط ليفربول هارفي إليوت إلى أن ثقة فريقه في نفسه عالية كما هي دوما قبل اللعب في مواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
ويدخل ليفربول المباراة المحلية بعد أن سحق منافسه الاسكتلندي رينجرز 7-1 في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي.
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وقدم ليفربول الذي يقوده المدرب الألماني يورجن كلوب أداء مخيبا للآمال على مستوى الدوري الممتاز هذا الموسم حتى الآن، وحاليا يحتل المركز 11 بين فرق البطولة العشرين برصيد 10 نقاط وبفارق 13نقطة عن منافسه المقبل سيتي صاحب المركز الثاني في القائمة، لكن إليوت يؤكد أن الفوز الكبير في ملعب إيبروكس منح فريقه دفعة معنوية كان في أشد الحاجة إليها.
وقال إليوت في مقابلة نشرها موقع ليفربول الرسمي على الانترنت، السبت، "بعد الفوز 7-1 أعتقد أن ثقتنا في أنفستا عالية كالمعتاد كما أن هذا الأداء يكشف عن قدراتنا وعما يمكننا القيام به.
وأضاف: "المواجهة مع سيتي ستكون مختلفة، ستكون مباراة صعبة جدا وستحتاج منا إلى الكثير من العمل الجاد خلال التدريب من الآن وحتى المباراة لكننا ربما نكون في أفضل حال قبل هذه المباراة وبعد هذا الفوز".
وأكمل: "سواء شاركت أم لا فإنني بصراحة أعتقد أنها ستكون مباراة لاتنسى".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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