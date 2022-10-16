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رياضة
بعد قدوم هالاند... كلوب: لا يمكن منافسة مانشستر سيتي
Lebanon 24
16-10-2022
|
05:00
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أقرّ المدرب الألماني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، بأن وصول الهداف النرويجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي، جعل مهمة إحراز لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم فائقة الصعوبة.
ووصف كلوب اللاعب النرويجي هالاند، الذي أحرز 20 هدفاً في 12 مباراة مع مانشستر سيتتي، بأنه "أفضل مهاجم في العالم"، فيما يعاني مهاجمه الأوروغوياني داروين نونيز القادم بصفقة خيالية للتأقلم مع الريدز.
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وتابع كلوب: "لا يمكن لأحد التنافس مع سيتي. تملك أفضل فريق في العالم، وتضم أقوى مهاجم في السوق. مهما كلف الأمر تقوم بذلك"، وفقا لفرانس برس.
وينظر كلوب بإعجاب إلى هالاند "الجنوني" منذ مواجهته مع فريقه السابق سالزبورغ النمسوي في دوري أبطال أوروبا عام 2019 "حتى عندما كان يافعاً جداً، يمكنك أن ترى ان امكاناته كانت جنونية. انشغلنا بالفعل في التفكير به. كيف يمكن ايقافه؟ لقد سجّل في جميع الأحوال"، كما أفادت الوكالة الفرنسية.
أضاف المدرب الألماني "جسدياً، فرض معايير جديدة. الجمع بين القوتين البدنية والفنية، وعيه اللافت وتمركزه في الملعب كان استثنائياً".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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