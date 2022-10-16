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رياضة

غضب جماهيريّ في مصر بسبب تباين أسعار التذاكر بين الأهلي والزمالك

Lebanon 24
16-10-2022 | 08:00
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اعترضت جماهير النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي على أسعار تذاكر مباراة الفريق أمام اتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، بينما ساد الهدوء في معسكر الزمالك الأبيض لانخفاض الثمن.
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شركة "تذكرتي" المنوطة بعملية بيع وحجز التذاكر عن طريق الإنترنت أعلنت عن سعر تذكرة الدرجة الثالثة لجماهير النادي الأهلي بقيمة 100 جنيه، وطرح نفس الفئة من التذاكر لجماهير الزمالك بنصف الثمن.

ووزع الجمهور الاتهامات ما بين إدارة ناديه والشركة المنظمة لعملية بيع التذاكر، وطالب بتخفيض القيمة إلى النصف مثلما يحدث في مباريات النادي الأهلي.

من جهتها، أصدرت شركة "تذكرتي" بيانا في ظل الحملة التي شنتها جماهير الأهلي بسبب ارتفاع قيمة التذكرة، لتنفي تماما كونها المسؤولة عن ذلك.

وأكدت الشركة أنها تقوم بعملية بيع وحجز التذاكر فقط عن طريق الإنترنت، بينما يقوم الأهلي والزمالك بتحديد الأسعار التي يرونها مناسبة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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