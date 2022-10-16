نيمار يواجه محاكمة بتهمة الاحتيال.. ما القصة؟

Advertisement

من المنتظر أن يعود النجم واللاعب في باريس سان جرمان، البرازيلي نيمار، إلى إسبانيا غدا الاثنين ليواجه المحاكمة بتهمة الاحتيال في ما يتعلق بانتقاله عام 2013 من سانتوس إلى برشلونة.والمهاجم البرازيلي ووالده والمديران التنفيذيان السابقان لبرشلونة وسانتوس متهمون بإخفاء التكلفة الحقيقية لانتقاله بهدف مزعوم، وهو خداع شركة برازيلية خاصة كانت تدعي أنها كانت تستحق نسبة 40 بالمائة من الانتقالات المستقبلية للاعب.وتقول سلسلة محلات السوبرماركت البرازيلية "دي آي إس" إنها حصلت على 40 بالمائة من حقوق انتقال نيمار مباشرة عام 2009، غير أنها لم تتلق سوى 1 بالمائة من 17 مليون يورو سددها برشلونة لسانتوس، عندما كانت التكلفة الحقيقية للانتقال أكثر من 80 مليون يورو.