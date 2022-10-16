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رياضة

لاعب مانشستر يونايتد يواجه تهم الاعتداء ومحاولة الاغتصاب

Lebanon 24
16-10-2022 | 14:00
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اتُهم لاعب مانشستر يونايتد، ماسون غرينوود، بمحاولة اغتصاب، وإقدام على اعتداء تسبب بأذى جسدي.

المهاجم البالغ من العمر 21 عاما، سيمثل غدا الاثنين أمام محكمة الصلح في مانشستر وسالفورد لمواجهة التهم.
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وقالت جانيت بوتر، نائبة المدعي العام الرئيسي لمنطقة الشمال الغربي: "لقد فوضت دائرة الادعاء الملكية اليوم شرطة مانشستر الكبرى لتوجيه الاتهام إلى ماسون غرينوود، 21 عاما، بمحاولة اغتصاب، والانخراط في سلوك تحكمي وقسري، واعتداء أحدث أذى جسديا".

وأضافت: "جميع التهم الثلاث تتعلق بنفس صاحب الشكوى، وأول مثول أمام المحكمة للمدعى عليه سيعقد في 17 تشرين الأول".
 
واعتقل غرينوود، البالغ من العمر 21، في منزله، السبت للاشتباه في اتصاله بالضحية، وهي صديقته السابقة.

وقال متحدث رسمي باسم شرطة مانشستر الكبرى إن الشرطة على علم بمزاعم تتعلق حول "قيام رجل يبلغ من العمر 21 عاما بخرق شروط الكفالة الخاصة به وتم إلقاء القبض عليه اليوم السبت 15 تشرين الأول 2022".

وكان قد اعتقل لأول مرة في كانون الثاني بعد نشر صور ومقاطع فيديو على الإنترنت.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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