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رياضة

إنقطاع الكهرباء يوقف مباراة ليدز وأرسنال

Lebanon 24
16-10-2022 | 10:34
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في حادثة غريبة في مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أوقف الحكم المباراة بين فريقي ليدز يونايتد وضيفه أرسنال اللندني صاحب الصدارة، بعد وقت قصير من بدايتها بسبب انقطاع الكهرباء.

وتسبب انقطاع الكهرباء في مشكلات في أنظمة الاتصال بين حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد.
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وبعد 10 دقائق تحدث حكم المباراة مع مدربي الفريقين وطلب من اللاعبين العودة لغرف الملابس وسط صيحات الاستهجان من الجمهور.

وقال مذيع الملعب للجماهير إن التوقف حدث نتيجة انقطاع الكهرباء، مضيفا أن العمل يجري على إعادة التيار الكهربائي وحل المشكلة الفنية الطارئة.

ومن المتوقع أن يتم استئناف المباراة، حيث سيعود لاعبو الفريقين إلى أرض الملعب للإحماء مجددا.
 
 
(سكاي نيوز)
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