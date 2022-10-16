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رياضة

جائزة الكرة الذهبية.. فرانس فوتبول تعلن غدا عن الفائز

Lebanon 24
16-10-2022 | 16:00
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تكشف مجلة "فرانس فوتبول"، غدا الاثنين، عن الفائزين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة كرة قدم في العالم لموسم 2021-2022.

وسيقام حفل تسليم الكرة الذهبية في مسرح شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت غرينتش.
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ومن أبرز المرشحين لنيل الجائزة في الموسم المذكور، نجم المنتخب الفرنسي وفريق ريال مدريد، كريم بنزيما، الذي رشحه كثير من اللاعبين والصحف المتخصصة، بعد موسم ناجح للغاية له، في ظل خفوت نجوم أخرى كانت قد هيمنت على الكرة الذهبية سابقا، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
 وفيما يلي بعض أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 30 لاعبا، وهم كالتالي:

البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد).
المصري محمد صلاح (ليفربول).
الإنجليزي ألكسندر أرلوند (ليفربول).
البرازيلي فينسيوس جونيور (ريال مدريد).
البرتغالي برناندو سيلفا (مانشستر سيتي).
البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ/برشلونة).
الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي).
البرازيلي كاسيميرو (ريال مدريد\مانشستر يونايتد).
الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام).
الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد).
الإنجليزي هاري كين (توتنهام).
الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي).
السنغالي ساديو ماني ( ليفربول/ بايرن ميونيخ).
الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد).
البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).
النرويجي إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند/ مانشستر سيتي).
الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان).
 بنزيما مرشح فوق العادة

يبدو مهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مرشحا فوق العادة لحصد الكرة الذهبية لهذا العام، ليصبح أول فرنسي يتوج بالجائزة المرموقة منذ زين الدين زيدان بعد قرابة ربع قرن من الزمن.

وسجل ابن الـ34 عاما، 44 هدفا في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا.

في المسابقة القارية، قدم بنزيما مستويات خارقة أمام أقوى فرق البطولة، مسجلا ثلاثية "هاتريك" أمام كل من باريس سان جرمان الفرنسي في غضون 17 دقيقة في الشوط الثاني في إياب الدور ثمن النهائي، وتشلسي في إنجلترا في ذهاب ربع النهائي. كما أحرز ثلاثة أهداف في مباراتي نصف النهائي ضد مانشستر سيتي، ليقود الفريق إلى النهائي الذي تفوق فيه على ليفربول.

وأحرز بنزيما جائزة أفضل لاعب في أوروبا المقدمة من الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، في أغسطس الفائت ويمر في أفضل فترات مسيرته قبل قرابة شهر من كأس العالم.

وفي حال فوزه، سيصبح بنزيما خامس فرنسي يحقق هذا الإنجاز بعد ريمون كوبا (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان-بيار بابان (1991) وزين الدين زيدان (1998).

وكانت تمنح الجائزة سابقا اعتمادا على أداء اللاعب على مدار السنة، لكن النظام تغير، وبات على ما يقدمه خلال الموسم.
غياب ميسي وحضور رونالدو

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي في العام الماضي بالكرة الذهبية للمرة السابعة، معززا رقمه القياسي، ولكنه غير مرشح هذا العام بعد موسم أول مخيب مع باريس سان جرمان.

ويتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، المتوج بها خمس مرات، فيما يغيب البرازيلي نيمار، زميل ميسي في سان جيرمان، عن قائمة المرشحين.
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