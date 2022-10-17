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رياضة

تشافي في أول تصريح بعد الهزيمة القاسية في "الكلاسيكو"

Lebanon 24
17-10-2022 | 02:00
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أعرب مدرب نادي برشلونة، تشافي، عن استيائه من الخسارة التي انتهت بها مباراة "الكلاسيكو" ضد ريال مدريد بنتيجة 1-3 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وعقب الخسارة، قال تشافي: "ديناميكيتنا لا تعمل بشكل إيجابي. نحن نحاول، كانت فرصة جيدة لنا للبقاء في القمة"، مشيراً إلى أن "ريال مدريد دافع بشكل جيد، ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا، أو الهفوات التي وقع فيها الفريق المنافس" حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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وأضاف: "الأمر الإيجابي هو أن الذين شاركوا كبدلاء لعبوا بحماس، وحاولوا تقديم أشياء إيجابية".

وأوضح أنه "كنا جيدين جدا في الليغا، لكن علينا تحسين قوتنا، وتحدثنا من قبل عن ضرورة إيقاف السلبيات، وتحسين الأداء على أرض الملعب".

وردا على سؤال حول تأثر الفريق بنتيجة اللقاء مع إنتر ميلان في دوري الأبطال، قال تشافي: "لا أعتقد أن ما حدث كان له تأثير علينا، حيث كانت لدينا لحظات تعادلنا فيها معهم. لكن على العكس اليوم في البرنابيو، حين تستقبل الأهداف يكون الوضع هكذا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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