كيف علّق محمد صلاح على فوز ليفربول أمام سيتي؟

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عقب إهداره فرصة محققة في المباراة التي انتهت بهدف رائع بقدمة اليسرى، أكد نجم نادي ليفربول محمد صلاح أنه كان يعرف بأنه سيسجل هدفاً في مرمى مانشستر سيتي.وقال صلاح: "هذا منافس صعب دائما سواءعلى ملعبه أو خارجه. يكون من الصعب الاحتفاظ بالكرة ونحاول حصد النقاط وترتيبنا ليس ممتازا لكن هذه مباراة واحدة وسنواصل المضي قدما".وفي مقابلة تلفزيونية أضاف صلاح: "صنعنا اليوم العديد من الفرص وعندما أهدرتالفرصة الأولى كنت أتحلى بالهدوء لأني أعرف أن الفرصة الثانية ستأتي. حاولت فقط الحفاظ على تركيزي ووضع الكرة في الشباك لأني أهدرت الفرصة الأولى وكنت محظوظا".وحقق ليفربول فوزه الأول في أربع مباريات وأصبح رصيده 13نقطة وبات ثامنا، بينما تجمد رصيد سيتي عند 23 نقطة، بعد خسارته الأولى هذا الموسم، في المركز الثاني وبفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر.