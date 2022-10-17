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رياضة

نابولي يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بفوزه على بولونيا

Lebanon 24
17-10-2022 | 08:00
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تغلّب نابولي  بصعوبة 3-2 على بولونيا وبلغ صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بفضل هدف حاسم من البديل فيكتور أوسيمين.

ويتصدر نابولي الدوري برصيد 26 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطتين عن أتالانتا صاحب المركز الثاني، بينما يملك لاتسيو وأودينيزي 21 نقطة لكل منهما.
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وافتتح مهاجم بولونيا جوشوا زيركزي التسجيل في الدقيقة 41، وسجل هيرفينج لوزانو هدفاً في الدقيقة 49 لصالح نابولي، قبل أن يدرك موسى بارو التعادل بعدها بدقيقتين بتسديدة بعدية المدى.

وسجل البديل أوسيمين هدف الفوز في الدقيقة 69.
المصدر: الشرق
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