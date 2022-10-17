نابولي يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بفوزه على بولونيا

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تغلّب نابولي بصعوبة 3-2 على بولونيا وبلغ صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بفضل هدف حاسم من البديل فيكتور أوسيمين.ويتصدر نابولي الدوري برصيد 26 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطتين عن أتالانتا صاحب المركز الثاني، بينما يملك لاتسيو وأودينيزي 21 نقطة لكل منهما.وافتتح مهاجم بولونيا جوشوا زيركزي التسجيل في الدقيقة 41، وسجل هيرفينج لوزانو هدفاً في الدقيقة 49 لصالح نابولي، قبل أن يدرك موسى بارو التعادل بعدها بدقيقتين بتسديدة بعدية المدى.وسجل البديل أوسيمين هدف الفوز في الدقيقة 69.