الاتحاد القطري يطلب تغيير موعد كأس آسيا 2023

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن طلب الاتحاد القطري من نظيره الآسيوي، تغيير موعد كأس آسيا 2023، وذلك بعد فوز البلاد بحق تنظيم البطولة.



وكان الاتحاد القاري قد أعلن اليوم الإثنين رسميًا فوز قطر بملف تنظيم كأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة أن تُقام في الصين.

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وكانت قد اعتذرت الصين كانت عن تنظيم البطولة القارية بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا، حيث كان من المفترض أن تُقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 حزيران إلى 16 حزيران 2023.

واستطاع الملف القطري أن يهزم نظيريه الكوري الجنوبي والإندونيسي، وذلك بعد انسحاب أستراليا وعدم تقدم السعودية التي فضلت التركيز على ملف استضافة كأس آسيا 2027 الذي تتنافس خلاله مع الهند.

الإعلان عن فوز قطر بتنظيم كأس آسيا 2023 مقترنًا بإقامتها في الصيف القادم فجر موجة من الانتقادات للعب كأس العالم 2022 في الدولة الخليجية خلال الشتاء الجاري.



وأشار عدد من الصحفيين والمتابعين إلى أن إقامة البطولة القارية في صيف 2023 يعني جاهزية قطر لاحتضان المونديال في موعده المعتاد خلال، منتقدين بشكل حاد قرار فيفا تقديمه لتشرين الاول والثاني.



وبحسب "الشرق الاوسط" ، أكد المتحدث الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم على الصلات، طلب الاتحاد الآسيوي بنقل موعد النسخة القادمة من كأس آسيا من حزيران 2023 إلى كانون الثاني 2024.



وقد أشارت عدة مصادر صحفية إلى أن الاتحاد الآسيوي لم يُعلن عن موعد البطولة بعد، من المتوقع جدًا تغييره لتُلعب في الشتاء بدلًا من الصيف.

يُذكر أن قطر سبق أن نظمت كأس آسيا مرتين، عامي 1988 و2011، وقد نجح المنتخب القطري في الفوز بلقب النسخة الأخيرة.

المصدر: جول