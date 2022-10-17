فوز منتخب لبنان على الكتيبة الفرنسية 19 - صفر في بطولة الركبي

استضاف الملعب البلدي في صور للمرة الأولى مباراة في كرة الركبي، جمعت منتخب لبنان للركبي وفريق الكتيبة الفرنسية العاملة في الـ"يونيفيل" بأجواء من الاثارة والندية والحماسة، قادها الحكم الويلزي كريستوفر سنايس بمساعدة طاقم حكام، في حضور قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلا بقائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن مارون قبياتي، قائد الكتيبة الفرنسية الكولونيل Colonel Henri Leinekugel Le Cocq، رئيس بلدية صور حسن دبوق ، نائب رئيس الاتحاد اللبناني للركبي غسان حجار، ممثل رئيس اللجنة الاولمبية المهندس محمود حطاب والمدرب الوطني للركبي عبد الله جمال، الى ضباط وعناصر من الجيش اللبناني ومن الـ"يونيفيل".

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واطلق العميد الركن قبياتي والكولونيل le cocq كرة اعلان انطلاق المباراة التي لم تخلو من الخشونة والحماسة في الملعب وعلى المدرجات.

وانتهى الشوط الاول بتقدم المنتخب اللبناني 5 مقابل صفر.

وفي الشوط الثاني تابع المنتخب اللبناني تقدمه فسيطر على المباراة رغم الخشونة الزائدة من قبل الفريق الفرنسي لتنتهي المباراة بفوز لبنان 19 مقابل صفر للفرنسيين.