حفل الكرة الذهبية.. بنزيما يُتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022

تُوّج الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، اليوم الإثنين، بجائزة أفضل لاعب في العالم، عن موسم 2021-2022، والتي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".

وحقق بنزيما الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته، متفوقاً على مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي صاحب المركز الثاني، وساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ الذي حل ثالثاً.

Advertisement

وقاد بنزيما فريقه ريال مدريد إلى تحقيق ثلاثة ألقاب محلية وقارية (الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، السوبر الإسباني)، كما توّج مع منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية.

وتمكن بنزيما، في الموسم الماضي، من المساهمة في 66 هدفاً خلال 56 مباراة خاضها، مسجلاً 50 هدفاً منها، ومزوداً زملاءه بـ16 تمريرة حاسمة، وبمعدل تهديفي يقدر بهدف واحد كل 71 دقيقة لعبها.



واحتفظ مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي بجائزة "غيرد مولر" كأفضل هداف بعد تسجيله 57 هدفاً في الموسم الماضي، كما اختير مانشستر سيتي أفضل نادٍ.

وفازت الإسبانية أليكسيا بوتياس، لاعبة برشلونة، بجائزة أفضل لاعبة للعام الثاني على التوالي.

وحصل حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا على جائزة "ياشين"، لأفضل حارس مرمى في الموسم الماضي.

كذلك، نال لاعب برشلونة غافي جائزة "كوبا" كأفضل لاعب شاب في الموسم الماضي.

وحصل ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ على النسخة الأولى من جائزة "سقراط"، التي تقدم للاعبين الناشطين في مجال الخدمات الإنسانية.